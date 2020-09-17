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Стали известны условия предоставления российского кредита для Таракана

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  • 17.09.2020, 8:37
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Стали известны условия предоставления российского кредита для Таракана

Для предоставления межгосударственного кредита Россией режиму Лукашенко нужны законодательные поправки.

Россия предоставит Беларуси кредит в два этапа — $ 1 млрд в 2020 году и $ 500 млн в 2021 году. Об этом, как пишет ТАСС, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.

— Мы в текущем году хотим предоставить $ 1 млрд, из которых $ 500 млн за счет ЕФСР (Евразийского фонда стабилизации и развития. — Прим.), $ 500 млн — за счет межгоскредита. В следующем году — $ 500 млн за счет межгоскредита, — пояснил министр, отметив, что условия прорабатываются с белорусским Минфином.

По его словам, стоимость заимствований будет чуть выше стоимости заимствований на рынке ОФЗ.

— Мы будем обращаться к коллегам с тем, чтобы этот институт [Евразийский фонд стабилизации и развития] принял решение о небольшой программе поддержки Беларуси, — добавил Силуанов.

Он напомнил, что для предоставления межгосударственного кредита РФ нужны законодательные поправки.

— Такие поправки подготовлены в Бюджетный кодекс. Как только они будут приняты, мы начнем работу по предоставлению межгоскредита, — заключил Силуанов.

О том, что Россия выделит Беларуси кредит, во время встречи с Лукашенко в Сочи рассказал Владимир Путин.

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