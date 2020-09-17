Минчане установили новый рекорд по протестам 17.09.2020, 7:40

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С каждым днем мы становимся сильнее и организованнее.

И снова - рекорд. Телеграм-канал «Баста!» попытался подсчитать количество акций, которые прошли в Минске сегодня вечером, но сбился со счета на четвертом десятке.

Мы были везде! Брилевичи, Восток, Веснянка, Зеленый Луг, Запад, Каменная Горка, Кунцевщина, Лебяжий, Лошица, Малиновка, Михалово, Сельхозпоселок, Серебрянка, Слепянка, Степянка, Уручье, Чижовка, Шабаны, Юго-Запад, кварталы в центре города. Шествия, концерты, вечеринки, цепи солидарности, встречи с соседями, пикники.

На вечерние прогулки также вышли не только жители Минска, но и многих других городов Беларуси.

Спасибо всем, кто готовил и организовывал акции, всем участникам, всем, кто поддерживал. И, конечно, всем, кто присылал нам информацию, фото и видео.

География и виды протестов расширяются с каждым днем. С каждым днем мы становимся сильнее, сплоченнее и организованнее. С каждым днем мы приближаемся к победе.

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