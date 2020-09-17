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Польша потребовала арестовать работавших при крушении Ту-154 российских диспетчеров

  • 17.09.2020, 7:50
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Польша потребовала арестовать работавших при крушении Ту-154 российских диспетчеров

Польская прокуратура направила соответствующее ходатайство в окружной суд Варшавы.

Следственная группа Национальной прокуратуры Польши обратилась в окружной суд Варшавы с ходатайством о временном аресте троих авиадиспетчеров, работавших в аэропорту Смоленска во время крушения самолета с польским президентом Лехом Качиньским в 2010 году. Об этом заявила пресс-секретарь ведомства Эва Бялик.

Как сообщает «Польское радио», этот шаг является первым на пути к выдаче международного ордера на арест. «После вынесения судом решения о временном аресте диспетчеров следователи смогут принять меры к их задержанию», — говорится в сообщении.

В конце июля польская комиссия по повторному расследованию катастрофы заявила, что причиной крушения самолета стали два взрыва, а сама трагедия стала следствием преднамеренных действий, связанных в том числе с ремонтом борта. «Нет сомнений в том, что трагедия была результатом ряда преднамеренных действий как в области капитального ремонта самолета Ту-154М <...>, преднамеренной неправильной посадки самолета в тысяче метров перед аэропортом российскими диспетчерами, так и в том, что касается аварии и взрывов, которые в конечном итоге уничтожили самолет и привели к гибели президента Польши и всей правительственной делегации», — говорилось в отчете комиссии.

Самолет Ту-154, на борту которого находился президент Польши Лех Качиньский, польские депутаты и высшее военное командование, разбился 10 апреля 2010 года под Смоленском. Жертвами катастрофы стали восемь членов экипажа и 88 пассажиров.

В 2015 году началось новое расследование, а спустя два года польская комиссия установила, что перед падением на борту самолета был взрыв. В августе 2017-го в комиссии заявили о следах взрыва на крыле лайнера. В июне 2018 года польская комиссия добавила, что на теле одной из жертв крушения также найдены следы взрыва.

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