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В Париже и Вильнюсе прошли акции солидарности с белорусским народом

  • 17.09.2020, 7:56
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В Париже и Вильнюсе прошли акции солидарности с белорусским народом

Европейские политики и белорусские диаспоры поддержали борьбу за перемены в нашей стране.

В Вильнюсе в Международный день демократии устроили акцию солидарности с белорусами. У Русского драматического театра Литвы установили открытый микрофон, а на самом здании театра сделали красно-белую подсветку, сообщает tut.by.

Руководитель театра Ольга Полевикова и артисты Андрюс Даряла и Артур Своробович выступили с песней «Грай» группы Ляпис Трубецкой, а еще одна из участниц акции исполнила песню «Перемен».

У открытого микрофона выступили в том числе экс-кандидат в президенты Литвы, политик из партии литовских христианских демократов в сейме Литвы Ингрида Шимоните, международный секретарь партии литовских христианских демократов, заместитель председателя Европейского комитета, бывший посол Литвы в США Жигимантас Павилионис, профессор философии ЕГУ Татьяна Щитцова.

В Париже белорусская диаспора в Международный день демократии — 15 сентября — организовала специальную подсветку здания посольства Литвы в Париже. На здании демонстрировали проекции с изображением Светланы Тихановской, Светланы Алексиевич, Марии Колесниковой, Нины Багинской, а также герба «Погоня» и бело-красно-белого флага.

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