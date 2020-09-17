Битва за двор Перемен 17.09.2020, 8:17

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Фото: tut.by

Жители Минска каждый день рисуют протестный мурал во дворе - взамен закрашенного властями.

В Беларуси уже второй месяц продолжаются акции протеста: люди не согласны как с результатами президентских выборов, так и с насилием, которое устроили представители силовых структур над мирными демонстрантами. На воскресные акции протестов выходят десятки тысяч человек. Но противостояние людей с властями идет не только на центральных проспектах и площадях белорусских городов, но и во дворах. В Минске есть несколько дворов, которые местные жители расписали протестными надписями и вывесили в них красно-белые флаги, пишет currenttime.tv.

Власти требуют, чтобы флаги были сняты (якобы по причине противопожарной безопасности), а протестные надписи и муралы были закрашены. И штрафуют товарищества собственников жилья (ТСЖ), если те не исполняют приказы. Но минчане продолжают защищать муралы в своем дворе от силовиков и маляров.

Минский двор дома №3 на Сморговском тракте давно получил неофициальное название "Площадь перемен". Он прославился на всю Беларусь муралом "Диджеи перемен" на стене трансформаторной будки. Граффити появилось в начале августа после того, как два диджея – Кирилл Галанов и Владислав Соколовский – включили песню "Перемен" Виктора Цоя на официальном мероприятии, назначенном вместо митинга протестного кандидата Светланы Тихановской.

Галанов и Соколовский получили по 10 суток ареста за свою акцию и стали одним из символов белорусского протеста. А местные жители уже больше месяца защищают изображение диджеев от милиции и присланных властями маляров.

"Мы восстанавливаем то, что некие неопознанные лица, вандалы пришли и закрасили. Это наш двор, наши правила. Но какие-то люди постоянно приходят и рушат, то что мы создаем", – рассказывает один из местных жителей.

После того как милиция и маляры уезжают, жители двора каждый раз восстанавливают мурал и снова вывешивают бело-красно-белые ленточки и такой же флаг. Их не останавливает даже то, что в начале сентября санврач Минска выписал известному дому штраф в размере 6750 белорусских рублей (более $2500) за нарушение "периодичности определения работы вентиляционных установок".

"Вот здесь вот они стояли, а ребята с ЖЭУ №3 срезали ленточки. Мурал не успели закрасить, мы здесь отстояли. Мы подождали, пока они срезали все ленточки, причем они демонстративно выбрасывали их в мусорку, когда мы собирали в пакет, – рассказывает жительница дома. – Восемь человек ОМОНа охраняли двух работников ЖЭС. Они уехали, мы прокричали "Позор!" и стали отмывать. В этот раз краска была посолиднее: отмывали бензином и маслом".

"Для нас это уже символ нашего двора, символ перемен и нашей борьбы, – замечает еще один житель дома. – Мы просто хотим показать, что мы хотим перемен и просто так не будем сдаваться".

"Мы нормальные люди. У нас много разных мыслей, мы свободно мыслим. Тут о противостоянии в глобальном виде речи не идет. Но хочется выражать, то о чем мы думаем, и так, как мы это хотим", – замечает еще один житель Сморговского тракта.

По вечерам, несмотря на давление силовиков, местные жители устраивают в своем дворе концерты. Выступать на "Площади перемен" приезжают даже известные белорусские исполнители.

"Одним утром у нас появился этот мурал, и он нам очень нравится, мы находим в нем художественную ценность, особенно в духе со временем, – говорит местный житель Степан Латыпов. – Нам он напоминает о подвиге тех людей, которые не согласны с действующей системой, не согласны с нарушением действующего законодательства".

Через несколько дней после этого разговора силовики снова приехали закрашивать мурал "Диджеи перемен", а Степан Латыпов встал на его защиту. Минчанина задержали, в его квартире прошел обыск. Сейчас Степан Латыпов находится в изоляторе на Окрестина, на него завели уголовное дело.

Но, несмотря на угрозы, штрафы и задержания, местные жители намерены и далее отстаивать свой двор.

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