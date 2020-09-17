Главные предприятия Беларуси отдали за долги огромные суммы 1 17.09.2020, 8:26

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Долговая нагрузка на флагманы луканомики нарастает.

По официальным данным, долговое давление на предприятия-флагманы Беларуси только увеличивается. Дополнительный удар нанесла девальвация 2020 года. За 7 месяцев крупные и средние предприятия страны направили на погашение кредитов и займов 41,5 млрд BYN, пишут banki24.by.

По сравнению с 2019 годом долговая нагрузка выросла на 11,1%. Весомая доля кредитов и займов номинирована в валюте. Так как в 2020 году значительно ослаб «зайчик», это привело к росту платежей в рублевом выражении.

Увеличилось также и удельное долговое бремя предприятий. Если в 2019 году компании перечислили кредиторам 27,3% выручки от реализации продукции, то в 2020-м — уже 29,7%. В пересчете на деньги платежи по долгам выросли к 2019 году на 4,142 млрд BYN. Более чем по 1 млрд BYN добавила долговая нагрузка на компании Минска, Гродненской и Минской областей.

Самую большую сумму кредитов и займов погасили предприятия Минска — 10,412 млрд BYN. Относительно 2019-го платежи по долгам выросли на 11,2%. Нагрузка на главные компании столицы по сравнению с выручкой составила 22,6%.

В регионах самая высокая удельная нагрузка наблюдалась в Витебской области — 41,9% выручки. За январь—июль кредиторы забрали у предприятий Витебщины 5,743 млрд BYN. Наиболее значительные обязательства связаны с нефтепереработкой и нефтехимией региона.

Самые высокие темпы прироста долговых платежей отмечались в Гродненской области — на 32,8%. В абсолютном выражении нагрузка на компании Гродненщины составила 4,979 млрд BYN, что было эквивалентно 37,7% выручки.

Меньше всего перечислили кредиторам предприятия Брестской области — 2,573 млрд BYN. Кроме того, на Брестчине фиксировалась и самая низкая удельная нагрузка — 18% выручки. Такое положение дело можно объяснить тем, что область осталась наименее затронутой «комплексной модернизацией».

Платежи по кредитам и займам в Брестской области увеличились на 18,9%. Это вызвано эффектом низкой базы сравнения по 2019 году. В Гомельской области предприятия перечислили кредиторам 7,857 млрд BYN (+2,2% к 2019 году), или 38% от выручки, в Минской — 6,603 млрд BYN (+20,2%), или 29,9%, в Могилевской — 3,291 млрд BYN (+11,2%), или 34,2%.

По объему платежей среди видов деятельности лидировала промышленность — 26,5 млрд BYN (+13,5% к 2019 году). Промышленные предприятия направили на погашение кредитов и займов 39,2% выручки. Значительные платежи в пользу кредиторов провели организации оптовой и розничной торговли — 4,927 и 3,051 млрд BYN соответственно. Долговая нагрузка увеличилась на 7,8% и 17,9%. Оптовики отдали кредиторам 40,4% выручки, ритейлеры — 14,4%.

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