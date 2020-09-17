Нас - миллионы! 1 17.09.2020, 8:52

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Мощное видео о белорусских протестах.

Появился новый видеоролик о протестах в Беларуси.

Музыка: Ктитарев Андрей

Текст

Ты крал голоса,

Но был спущен на Землю

Живые и мертвые

Выйдут из плена

Твои все уловки давно нам знакомы!

В стране без свободы живут миллионы!

Нас бьют, мы - летаем от боли всё выше

Свой флаг расправляя над собственной крышей!

Нас бьют, мы - летаем, смеёмся и плачем,

Внизу оставляя свои неудачи

Народ терпелив

Но всему есть пределы -

В окопы твои

Полетят наши стрелы.

Мы мирные люди, но станем в колоны

И выйдем на площади - нас миллионы!!

Протесты и марши в любую погоду

Рискуем свободой, чтоб вырвать свободу!

Чтоб вырвать СВО-БО-ДУ!

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