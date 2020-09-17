Нас - миллионы!1
- 17.09.2020, 8:52
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Мощное видео о белорусских протестах.
Появился новый видеоролик о протестах в Беларуси.
Музыка: Ктитарев Андрей
Текст
Ты крал голоса,
Но был спущен на Землю
Живые и мертвые
Выйдут из плена
Твои все уловки давно нам знакомы!
В стране без свободы живут миллионы!
Нас бьют, мы - летаем от боли всё выше
Свой флаг расправляя над собственной крышей!
Нас бьют, мы - летаем, смеёмся и плачем,
Внизу оставляя свои неудачи
Народ терпелив
Но всему есть пределы -
В окопы твои
Полетят наши стрелы.
Мы мирные люди, но станем в колоны
И выйдем на площади - нас миллионы!!
Протесты и марши в любую погоду
Рискуем свободой, чтоб вырвать свободу!
Чтоб вырвать СВО-БО-ДУ!