«У Лукашенко остались только пресс-секретарь и вооруженные банды» 2 Антон Орехъ, «Эхо Москвы»

17.09.2020, 9:09

3,599

Антон Орехъ

Тоже, неверное, Штаты постарались.

Как же хорошо жилось бы без Америки! Впрочем, без Америки и Европы жилось бы еще лучше. А в идеале лучше всего нам жилось бы, если бы никого не осталось, кроме России. Ну, и Лукашенко. Ну, и Сирию еще взять и пару диктаторов Тумба-Юмбы. А все остальные – враги и нам без них будет отлично!

А с другой стороны, без Америки плохо. Потому что если не будет Америки, как вы объясните, что кто-то насрал в подъезде и сделал яму на дороге в одном и том же месте пятый раз за год, несмотря на все ваши усилия по укладке асфальта в грязь? На американские происки и помехи списывали всю свою дурь и тупость еще номенклатурные дедушки этого бездарного Нарышкина из Внешней разведки. Нарышкин и вся эта, прости господи, камарилья, не в состоянии поверить, что люди могут быть чем-то недовольны. Что власть может кому-то не нравиться от чистого сердца и забесплатно. Против власти можно выступать только за деньги, не любить власть можно только из продажных соображений. Причем, ценит протесты в Беларуси Нарышкин совсем недорого. 20 миллионов долларов потратили Штаты на организацию антиправительственных выступлений, говорит Нарышкин. Так, из слов Нарышкина, я узнал, что там еще и правительство есть.

Я честно думал, глядя на картинку, что у Лукашенко остались только пресс-секретарь, сын Коля и вооруженные банды, когда-то считавшиеся милицией. Но нет, есть и правительство. И чтобы протестовать против него, Америка выдала смутьянам 20 миллионов долларов. Каждые выходные на улицах только в Минске под 150 тысяч, а по всей стране больше двухсот. А в будние выступления хоть и не столь массовые, но везде и постоянно. И вот это всё за 20 миллионов?

Выходит, что и по сто баксов на каждого протестующего не получится. Чё так дешево-то? Но если дело только в этом, почему бы просто не заплатить больше? И Россия торговаться не стала.

Щедрая Душа отвалила Лукашенко сразу полтора миллиарда. Вот это, кстати, все видели, в отличие от американских 20 миллионов долларов, которые видел только Нарышкин. Полтора миллиарда выделила Россия не на поддержку белорусского народа, а на карманные расходы конкретному безумному деду. Выделила всего через четыре часа после того, как на заседании нашего правительства сказали, что на дополнительную поддержку нашего населения и нашего бизнеса денег нет! А на Лукашенко есть.

А еще неравнодушные люди посчитали, что полутора миллиардов долларов хватило бы, чтобы спасти всех детей, страдающих в России страшнейшей спинальной мышечной атрофией. Но на своих детей денег у этих Нарышкиных нет и никогда не будет. А на Лукашенко и прочих подонков деньги найдутся всегда, за пять минут, без процентов, на любой срок. А когда вы тут подыхать станете – виновата будет Америка. А когда вякнете что-то против – это потому что вам три доллара заплатили по курсу ЦБ. Кстати, что там с курсом? Тоже, неверное, Штаты нагадили.

Антон Орехъ, «Эхо Москвы»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».