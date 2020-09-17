Белорусские СМИ проводят акцию солидарности с фотографами Васюковичем и Гридиным 17.09.2020, 9:19

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Александр Васюкович

Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Главные страницы многих изданий вышли сегодня с необычным оформлением.

Сегодня на страницах некоторых белорусских независимых изданий не получится увидеть иллюстрации — их на сутки заменяют «заглушками».

Так журналисты выражают солидарность с Александром Васюковичем и Владимиром Гридиным, пишет kyky_org. Это фотокорреспонденты, которым присудили по 11 суток ареста каждому. По классической причине: якобы те «участвовали в незаконной массовой акции». Хотя и Александр, и Владимир просто выполняли свои профессиональные обязанности — фотографировали.

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