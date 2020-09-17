Белорусские СМИ проводят акцию солидарности с фотографами Васюковичем и Гридиным
- 17.09.2020, 9:19
- 1,129
Главные страницы многих изданий вышли сегодня с необычным оформлением.
Сегодня на страницах некоторых белорусских независимых изданий не получится увидеть иллюстрации — их на сутки заменяют «заглушками».
Так журналисты выражают солидарность с Александром Васюковичем и Владимиром Гридиным, пишет kyky_org. Это фотокорреспонденты, которым присудили по 11 суток ареста каждому. По классической причине: якобы те «участвовали в незаконной массовой акции». Хотя и Александр, и Владимир просто выполняли свои профессиональные обязанности — фотографировали.