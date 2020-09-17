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Штурм «берлинского пациента»

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  • Телеграм-канал «Серпом По»
  • 17.09.2020, 9:39
  • 10,525
Штурм «берлинского пациента»
Алексей Навальный
Фото: AP

Лавровцы вдруг вспомнили о Венской конвенции.

Встав клином – «свиньей», подняв над лысеющей головой, словно хоругвь, Венскую конвенцию, посольство России в Германии пошло в атаку на немецкие позиции – домогаться встречи с Навальным в «Шарите». «Имеем право»! – кричали наступающие лавровцы. «Конвенция о консульских сношениях»! Поперли из осажденной крепости девятым валом на прорыв.

Не те ли это «консульские сотрудники», что в прошлом году в Берлине примчались на рысях, с харчами от недоеденного обеда на усах, на встречу с пойманным российским убийцей Хангошвили? Посланцы кремлевского консулата с погонами под пиджаком?

Зайти в палату, что-то разнюхать, посмотреть, как чувствует себя «берлинский пациент». В адеквате? Ферштейн? Что помнит? Как настроен? Получить информацию. Написать отчет. А не пустят немцы, отобьют атаку на «берлинского пациента», тоже гу-у-у-т! Опять обвинить Германию. Не соблюдают конвенцию, сокрыли российского гражданина от Родины–матери - отравительницы!

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