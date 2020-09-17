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Генсек ООН заявил о выходе ситуации с коронавирусом из-под контроля

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  • 17.09.2020, 9:49
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Генсек ООН заявил о выходе ситуации с коронавирусом из-под контроля
Фото: Getty Images

Антониу Гутерриш подчеркнул, что от пандемии нет панацеи.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая на пресс-конференции, заявил, что ситуация с коронавирусом COVID-19 выходит из-под контроля. Его слова приводит пресс-служба организации.

«Вспышка вышла из-под контроля и все еще остается вне его», — сказал он, отметив, что вскоре число жертв COVID-19 превысит отметку в миллион человек.

Говоря о разработке вакцины, Гутерриш отметил, что многие возлагают надежды на нее, и в то же время подчеркнул, что от пандемии нет панацеи. «Одна вакцина не может решить этот кризис, и уж точно не в ближайшем будущем», — считает генсек.

Накануне Всемирная организация здравоохранения опубликовала обращение, в котором призвала мир уже сейчас готовиться к следующей пандемии. «Мы должны готовиться к следующей пандемии вместе, сейчас. COVID-19 показал нам, что мир был ужасающе неподготовлен, несмотря на многочисленные сигналы и предупреждения», — заявили в ВОЗ.

14 сентября ВОЗ зафиксировала рекордный суточный рост числа заболевших COVID — 307,9 тыс. По данным ВОЗ на 17 сентября, в мире диагностировано 29,4 млн случаев заболевания COVID, от болезни умерли более 931 тыс. человек.

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