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В Минске погас Вечный огонь

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  • 17.09.2020, 10:24
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В Минске погас Вечный огонь

Точная причина случившегося пока неизвестна.

Сегодня утром у монумента Победы временно погас Вечный огонь, сообщает onliner.by.

После сообщения об этом к обелиску прибыли сотрудники Мингаза, которые решили проблему. Спасатели тоже выезжали к Вечному огню, однако их помощь не потребовалась.

Точная причина случившегося пока неизвестна. Возможно, он погас из-за дождя, как было, например, в июне 2013 года. Официальная информация о произошедшем будет опубликована при первой возможности.

Вечный огонь был зажжен 3 июля 1961 года, в день 17-й годовщины освобождения Минска. Его зажег Герой Советского Союза генерал-полковник Алексей Бурдейный.

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