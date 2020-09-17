Бутылка со следами «Новичка» была вывезена из гостиницы Навального в Томске 6 17.09.2020, 10:34

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Из этого следует, что политик был отравлен в гостинице, а не в аэропорту или в самолете.

Бутылка со следами боевого отравляющего вещества "Новичок" которым, по данным немецкого правительства, был отравлен российский оппозиционный политик Алексей Навальный, была вынесена из его номера в Томске.

Об этом пишут издание "Проект" и блог Навального в инстаграме.

Из этого следует, что политик был отравлен в гостинице, а не в аэропорту или в самолете. Ранее издание "Тайга.инфо" выяснило, что отель связан с высокопоставленными региональными силовиками и чиновниками.

Бутылка была вывезена из отеля в Берлин сотрудницей ФБК Марией Певчих, рассказал "Проекту" один из сотрудников ФБК.