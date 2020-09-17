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«Я был просто поражен тем праздником жизни, который там устроили»

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  • 17.09.2020, 10:42
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«Я был просто поражен тем праздником жизни, который там устроили»

Cвобода вымывает из души серость.

Житель Копыля поделился c Telegram-каналом "Баста!" впечатлениями от вечерних акций солидарности, которые проводят минчане.

- Живу в Копыле, вчера приехал к сестре в Минск, в микрорайон Лошица. Вечером поволокла меня на "движухи". Я был просто поражен тем праздником жизни, который там устроили. И это у них каждый день!

Я понял, что мы все живем в какой-то депрессивной среде у себя там, да и не только мы - вся страна.

Куда ни глянь - везде только работа, дом, дача, хозяйство. Серьезный подход ко всему и пьянка вместо развлечений. Так больше нельзя.

Свобода круче и приятней для души, чем все это. Она вымывает из нас серость и показывает, что мы живы и, что мир не ограничен станком, комбайном и хоккеем.

Всерьез задумался о том, что нужно возить в Лошицу людей на командирвки-эккурсии, уверен, что тогда многие проснутся.

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