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Стало известно, кто понес крупнейшие убытки в белорусской экономике

  • 17.09.2020, 10:52
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Стало известно, кто понес крупнейшие убытки в белорусской экономике

Доходы крупных предприятий упали в разы.

Власти дали финансовую статистику за 7 месяцев. Официальные данные говорят о кратном росте чистых убытков главных предприятий страны, пишут banki24.by.

По признаку получения прибыли или ее отсутствия предприятия делятся на прибыльные и убыточные. По итогам января—июля 2020 года доля убыточных компаний выросла с 14,9% до 19%. Удельный вес убыточных компаний мог быть еще выше.

Но 12 мая был принят указ № 159 об особом порядке списания курсовых разниц вплоть до конца 2022-го. Поэтому убытки, полученные в ходе девальвации, будут относительно равномерно размазываться по финансовой отчетности в течение нескольких лет.

В пересчете на деньги убытки убыточных компаний выросли в 6,2 раза до 4,663 млрд BYN. Убытки по Минску составили 1,234 млрд BYN (рост в 3,6 раза к 2019-му). Доля убыточных компаний в столице подскочила с 18% до 22,3%.

В областях ситуация с убытками была такова: Брестская — 220,2 млн BYN (рост в 3,5 раза), Витебская — 138,7 млн BYN (рост в 2,3 раза), Гомельская — 353,5 млн BYN (рост в 5,3 раза), Гродненская — 1,966 млрд BYN (рост в 42 раза), Минская — 350,4 млн BYN (в 3,1 раза), Могилевская — 400,4 млн BYN (рост в 7 раз).

Чрезвычайно бурный рост убытков в Гродненской области объясняется возведением Белорусской АЭС. Атомная станция до сих пор не заработала на полную мощность и поэтому нет крупных прибылей от ее деятельности. Самая большая доля убыточных предприятий наблюдалась в Минской области (22,1%), самая низкая — в Гомельской (13,2%).

Среди видов деятельности крупнейшие убытки за 7 месяцев понесли организации в промышленности и строительстве. В промышленности убытки убыточных компаний составили 1,674 млрд BYN (рост в 6,1 раза), в строительстве — 1,648 млрд BYN (рост в 8,2 раза). Основная масса убытков в строительном секторе связана со строительством АЭС в Островецком районе.

Доля убыточных предприятий в промышленности увеличилась с 18,3% до 22,5%. Внутри промышленности крупнейшие убытки образовались в производстве неметаллических минеральных продуктов (357,9 млн BYN), в машиностроении (352,3 млн BYN), в деревообработке и у целлюлозников (257,8 млн BYN).

Убытки на сумму свыше 100 млн BYN показали крупные и средние производители транспортных средств и оборудования (173,7 млн BYN), пищепром (161 млн BYN) и химпром (120,4 млн BYN).

Вне промышленности убытки на 148 млн BYN продемонстрировали убыточные организации сельского хозяйства, на 147,4 млн BYN — предприятия розничной торговли, на 335 млн BYN — организации сухопутного и трубопроводного транспорта, на 96,7 млн BYN — воздушного транспорта, на 276,3 млн BYN — сектор HoReCa (гостиницы и рестораны).

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