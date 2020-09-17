Дела Путина все хуже и хуже 8 Иван Яковина

17.09.2020, 11:10

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Иван Яковина

Что происходит?

На Путина посыпались неприятности. Для начала — Эммануэль Макрон позвонил в Кремль и совершенно серьезно объявил, что Запад подозревает Путина в организации убийства

Помните шамана Габышева, который получил известность, отправившись пешком из Якутии в Москву, изгонять Путина? Кажется, его история начинает обрастать новыми совпадениями.

Небольшое отступление: когда Габышева в июле выпустили из лечебницы — в Хабаровске ни с того, ни с сего начались постоянные и очень массовые выступления местных жителей против Владимира Путина.

Почти сразу после его освобождения в начале августа началась революция в Минске. Хотя это, конечно, другое государство, для Владимира Путина эта ситуация стала еще одним очень серьезным испытанием, из которого не видно нормального выхода.

Но и это еще не все. В августе, перед сентябрьскими местными выборами, просто бешеную активность развил лидер российской оппозиции Алексей Навальный. Его проект «Умное голосование» грозил подорвать позиции Кремля по всей стране. Путину срочно надо было с ним что-то делать.

И как мы знаем, ровно через месяц после освобождения шамана, 22 августа, Путин все-таки решился избавиться от Навального. Но верное (вроде бы) дело, сорвалось! Практически чудом, которое сложно объяснить, в небе Навальный не умер, самолет приземлился, и на земле его спасли.

Эта история для России мгновенно стала самой важной. Так сложилось, что по разным причинам от ее исхода во многом зависит сейчас будущее всего путинского режима.

Последние несколько дней Александр Габышев вновь активно укрепляет свой шаманский арсенал, проводя различные обряды. И вот, что происходит с его главным оппонентом Путиным.

Неприятный звонок

В воскресенье правительство Германии сообщило, что выводы по поводу отравления Навального новичком подтвердили ученые из Швеции и Франции. Таким образом, для Европы подозреваемых в деле об отравлении осталось немного, а именно — Владимир Владимирович Путин.

В понедельник на Путина посыпались неприятности. Президент Франции Эммануэль Макрон, к которому российский диктатор всегда относился снисходительно, позвонил в Кремль и совершенно серьезно объявил, что Запад подозревает Путина в организации убийства. И если Путин не покажет иных выводов убедительного расследования внутри страны, то его будут считать убийцей.

Пресс-служба Кремля сквозь зубы выдавила, что Путин заявил Макрону о недопустимости огульных и бездоказательных обвинений в убийстве Навального. Это, кстати, был чуть ли не единственный случай, когда на сайте Кремля главного российского оппозиционера назвали по имени.

Ту же ошибку допустил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Он настолько разволновался, что впервые публично назвал Навального по имени. Но куда важнее обстоятельства, при которых Песков нарушил свою же клятву. В этот момент обсуждалось, что Навальный пришел в себя и начал говорить. Это, кстати, случилось чуть ли не одновременно с тем, как Габышев после долгого перерыва ударил в свой бубен.

От этого удара из комы вышел не только Навальный, но и вечно озабоченная Европа. Там, похоже, поняли, с кем дело имеют. В Брюсселе началось серьезное обсуждение нового пакета санкций против Москвы. Назвать его хотят именем российского оппозиционера.

Из-за отравления Навального Берлин отказался от своих «особых» отношений с Москвой и от роли посредника между Западом и Кремлем. Теперь Меркель заступаться за Путина не станет, свои интересы ему придется отстаивать самостоятельно.

Немцы уже показали, как это будет работать. Они изящно отказались от строительства Северного потока 2 — просто передали соответствующее решение (строить/не строить) на уровень ЕС, который, конечно же, обеими руками против. И без давления со стороны Берлина никакого газопровода не будет.

На этом фоне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров был вынужден даже отменить свой визит в Германию. Стало ясно, что с ним там собираются обсуждать только одну тему — кто пытался убить Навального.

Тотальная изоляция российского руководства от внешнего мира становится все более и более реальной. Санкциями за Навального грозят и американские демократы, которые в ноябре, скорее всего, отправят своего однопартийца Джо Байдена в Белый дом. Хотя даже нынешний госсекретарь Майк Помпео объявил, что будет требовать всестороннего расследования дела Навального. Это дело — реальный шанс для Трампа соскочить с путинского крючка, на котором, я уверен, он сейчас сидит.

Неудачная встреча

Но и это еще не все.

Встреча с белорусским диктатором Александром Лукашенко, на которую возлагались огромные надежды, прошла вообще ужасно.

Теоретически, Лукашенко должен был к 14 сентября придушить у себя протесты и продать Кремлю Родину, выглядя относительно легитимным главой государства. Но вместо этого весь мир увидел на приеме у Путина дешевую шлюху.

Заключать какие-либо договоренности с таким существом действительно нелепо. Насколько я понял, итоги четырёхчасовой встречи примерно такие: Путин дает Лукашенко $1,5 млрд и время до ноября.

Если тот справится с ситуацией и проведет конституционную реформу, то получит право продать родину за спокойную старость. Если нет, то Кремль будет искать в Беларуси кого-то другого.

Ситуация такая: Путин не хочет свержения Лукашенко, но после встречи в Сочи понял, что тот уже точно не усидит на своем троне. Поэтому ситуация становится вообще дико сложной.

Москве надо уговорить Лукашенко согласиться уступить пост преемнику, который устроил бы Москву и не вызвал дикого раздражения у белорусов. Но для Лукашенко такой вариант подобен смерти.

Поэтому он будет и дальше сидеть на штыках и дубинках своих миньонов, надеясь, что Россия его спасет от свержения, чтобы не показывать плохой пример собственному населению.

В результате очень много будет зависеть от поведения самих белорусов, которые, конечно, не хотят ни Лукашенко, ни России.

В общем, вместо простой передачи власти в Беларуси от Лукашенко Путин 14 сентября получил на свою голову еще одну очень тяжелую и непонятную проблему без ясного пути выхода из нее.

Ну и вишенка на этом торте из дикой головной боли и неразрешимых проблем для Владимира Путина. Очнувшийся Навальный заявил, что очень хорошо понимает, что с ним произошло, и намеревается в ближайшее время вернуться в Россию.

После своего отравления он получил статус всемирно известного борца против самой главной и самой злобной диктатуры на свете. Я не удивлюсь, если по совокупности заслуг и страданий ему сейчас дадут еще и Нобелевскую премию мира.

Неудобная ситуация

Что делать с оппозиционером, у которого такой статус, Путин точно не знает. Посадить его в тюрьму — это как посадить в тюрьму Нельсона Манделу или Леха Валенсу. Очень некрасиво, просто позорно.

Убить его? Ну вот один раз попытались, ничего хорошего не получилось. То есть сейчас Путин в России получит врага, который равен ему по политическому весу и престижу в мире. Или даже превосходит его.

Если такой человек призовет людей на баррикады, это будет уже очень серьезно. А соответствующий повод совсем близко — ровно через год в России пройдут выборы в Госдуму, которую Путин собирается полностью фальсифицировать.

То есть пойти по пути Лукашенко, который это сделал 9 августа. Чем все закончилось — мы прекрасно знаем.

Только вот Путину не к кому будет ехать в Сочи и просить о помощи. Если его ресурсы закончатся, то извне его никто не спасет.

В результате на этой неделе Путин получил:

— подтверждение применения Новичка шведами и французами,

— обвинение в убийстве от Эммануэля Макрона,

— отмену визита Лаврова в Берлин,

— бессрочную заморозку строительства СП-2,

— начало рассмотрения санкционного закона Навального в Европарламенте,

— провал или отсрочку плана аннексии Беларуси,

— воскрешение Навального, а также его анонсированное возвращение в Россию.

Читая этот список, я понимаю, почему Кремль так боится якутского шамана Габышева.

Иван Яковина, «Новое время»

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