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Партизанская смекалка: что происходит в 40-й день революции (Онлайн)

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  • 17.09.2020, 11:26
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Партизанская смекалка: что происходит в 40-й день революции (Онлайн)
Фото: «Наша Ніва»

Акции и протесты 17 сентября.

Вчера минчане и жители других городов Беларуси установили новый рекорд по количеству и разнообразию протестных акций. Независимые телеграм-каналы призвали белорусов сегодня этот рекорд побить.

Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию протестных акций в 40-й день белорусской революции.

12:04 Один из лидеров стачкома Минского тракторного завода Вадим обратился к тем, кто выходит на акции протеста, участвует в общенациональной забастовке.

11:30 Столица вывешивает национальные флаги. Бело-красно-белый флаг - это всегда к добру.

11:29 Жители Минского района потроллили «таракана». Растяжка на мосту напомнила сразу о двух проблемах нелегитимного узурпатора.

11:28 Беларусь встречает новый день под бело-красно-белыми флагами. Фотоподборка из всех уголков страны.

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