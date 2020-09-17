Майк Помпео поблагодарил Линаса Линкявичюса за позицию Литвы по Беларуси
- 17.09.2020, 11:37
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В ходе переговоров госсекретарь США и глава МИД Литвы затронули тему безопасности в регионе.
Госсекретарь США Майк Помпео встретился в Вашингтоне с министром иностранных дел Литвы Линасом Линкявичюсом, чтобы обсудить вопросы региональной безопасности и двустороннего сотрудничества, сообщил Госдепартамент, передает «Голос Америки».
В сообщении говорится, что Помпео и Линкявичюс открыли встречу подписанием меморандума о взаимопонимании по вопросам безопасности сетей 5G, после чего обсудили дальнейшие шаги по устранению уязвимостей в сетях связи, касающихся национальной безопасности.
Они также обсудили ситуацию в Беларуси, охваченной массовыми протестами против Лукашенко.
«Госсекретарь выразил признательность Литве за ее лидерство в защите независимости и территориальной целостности Беларуси, а также демократических прав ее народа», – заявила представитель Госдепартамента Морган Ортагус.
«Госсекретарь Помпео поблагодарил Литву за то, что она выполняет обязательства в отношении НАТО, в том числе тратит 2 процента ВВП на оборону и вносит вклад в международные усилия по обеспечению безопасности в Афганистане, Ираке и Ормузском проливе, – продолжила она. – Госсекретарь вновь поблагодарил Литву за запрет "Хезболлы" как террористической организации».