Белорусы могут потерять свои вклады в банках? 3 17.09.2020, 11:53

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Эксперты считают, что люди правильно боятся за своих деньги.

Срочные депозиты населения в белорусских банках за август сократились более чем на полмиллиарда долларов в эквиваленте. Почему это произошло, на что повлияет и есть ли сейчас выгодная альтернатива банковским вкладам, узнала Intex-press.

По состоянию на 1 сентября срочные валютные депозиты населения составили около 5,2 млрд долларов и сократились за август на 416,2 млн долларов (на 7,5%). Валютные депозиты снижаются каждый месяц с начала года, но августовское снижение оказалось самым существенным в этом году.

Также в августе произошло снижение рублевых вкладов населения. На 1 сентября срочные рублевые депозиты населения в белорусских банках составили почти 4,7 млрд рублей и снизились за август на 270,8 млн рублей (на 5,5%). Августовское снижение оказалось самым крупным в этом году. В целом рублевые депозиты снижаются уже три месяца подряд после незначительного прироста в мае.

Таким образом, за август срочные депозиты населения в банках Беларуси в иностранной и национальной валюте сократились на 524,6 млн долларов.

Почему так происходит

По мнению экономистов, у оттока средств с банковских вкладов есть целый комплекс экономических причин: спад мировой экономики, вызванный коронавирусом, внутренние экономические проблемы в нашей стране, последствием которых стала девальвация. Вдобавок к этому – политический кризис.

– В стране отсутствует доверие к государству и к банковской системе в частности, – говорит экономист Леонид Фридкин.

Экономист Леонид Злотников рассуждает, что население боится за свои деньги. И делает, на его взгляд, абсолютно правильно.

– И не исключено, что, сохранив депозиты сейчас, в будущем, если ситуация будет ухудшаться, они просто не смогут вернуть все свои деньги. Да, есть фонды, которые страхуют банковские вклады, но в них не очень большие страховые запасы. Да, определенные средства можно будет вернуть, но если начнется системный кризис, ни одного банка, никаких запасов не хватит, чтобы вернуть деньги всем вкладчикам, – говорит Злотников.

Чего ждать дальше

По мнению экспертов, если политический кризис в стране и дальше будет набирать обороты, физические и юридические лица продолжат «выходить в наличку», изымать вклады. Последствия этого будут плачевными.

– Государство тратит огромные средства на поддержку силовых структур, а финансировать эти процессы почти никому, за редким исключением, не хочется. Результатом этого может быть масштабный долговой кризис, еще большее сокращение деловой активности, – поясняет Леонид Фридкин.

Какая альтернатива вкладам

Экономисты рассуждают, что во многих странах мира деньги выгодно вкладывать в ценные бумаги, акции предприятий. Но, обращают внимание собеседники, делать это в Беларуси – сомнительная выгода.

– Деньги нужно вкладывать в капитал. Но в нашем государстве их вкладывать некуда, – говорит Леонид Злотников.

Малоперспективным вариантом вложений собеседники рассматривают также недвижимость.

– Спрос на жилье падает, цены на арендные квартиры могут снизиться. Поэтому здесь сложно сказать, не прогорят ли вложенные деньги. Не исключено, что выгоду может принести жилье за границей. Но там оно очень дорогое, – говорит Леонид Злотников.

На его взгляд, белорусы могли бы покупать акции зарубежных предприятий, например, литовских или польских. Но и здесь есть сложности:

– Для этого надо следить, какие ценные бумаги будут держаться в цене, консультироваться со специалистами, – поясняет экономист.

Самой лучшей альтернативой банковским вкладам в настоящее время для белорусов Леонид Злотников считает иностранные инвестиционные фонды. Суть их деятельности такова: люди вносят средства в эти фонды, а те, в свою очередь, покупают акции успешных и перспективных предприятий. Впоследствии и фонд, и люди получают прибыль.

– Это очень распространенная практика на Западе. В инвестиционных фондах работают грамотные финансисты, специалисты, которые знают, какая отрасль будет развиваться, куда выгодно вложить деньги. Возможно, заоблачного дохода и не будет, но то, что доход будет, – это гарантировано, – говорит Леонид Злотников.

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