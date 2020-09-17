В Киеве за сутки СOVID-19 заболел 41 ребенок 17.09.2020, 12:05

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Фото: ТАСС

В столице Украины уже 18 449 подтвержденных случаев заболевания.

За сутки 16 сентября в столице Украины зарегистрировали 379 случаев заболевания коронавирусом, из них 41 среди детей, 5 больных скончались. Об этом сообщает Сharter97.org со ссылкой на данные, которые предоставил мэр Киева Виталий Кличко.

Среди новых больных 208 женщин в возрасте от 18 до 76 лет, 130 мужчин в возрасте от 18 до 83 лет, 20 девочек от 7 месяцев до 16 лет и 21 мальчик от 3 до 17 лет. Заболели, в частности, 7 медиков.

31 больного госпитализировали.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком (72), Днепровском (59) и в Деснянском (55) районах.

По состоянию на 17 сентября в столице уже 18 449 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Коронавирус унес жизни 296 киевлян. 5601 житель преодолел болезнь (из них 82 за минувшие сутки).

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