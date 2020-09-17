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Перспектив у достройки «Северного потока — 2» пока никаких

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  • Эль Мюрид
  • 17.09.2020, 12:21
  • 1,654
Перспектив у достройки «Северного потока — 2» пока никаких
Эль Мюрид

«Газпром» может потерять увесистую долю германского рынка.

Минфин Германии несколько неожиданно предложил США решить вопрос с достройкой «Северного потока" и американскими санкциями полюбовно - Германия выделит миллиард евро на ускоренную достройку приемных терминалов СПГ на своей территории в Брунсбюттеле и Вильгельмсхафене. В ответ американцы дадут возможность достроить «Северный поток-2».

Казалось бы, при положительном ответе американцев многострадальный проект будет таки завершен. Но.

Вместе со строительством двух терминалов немцы возьмут на себя и обязательства по приему американского газа на них - а это более четверти всего импорта газа из России. Фактически «Газпром» этим решением теряет увесистую долю германского рынка при том, что его емкость пока и без того сократилась. Правда, реакции США все еще нет, и неясно, будет ли она хотя бы сдержанно-нейтральной. Трамп категорический противник «Северного потока-2», а терминалы так и так будут строить.

«Газпром» практически в порыве отчаяния гонит в немецкий Мукран новое вспомогательное судно, но «Академик Черский» еще не дооборудован, а главное - у него все еще нет международной страховки, так как датчане требуют именно такую - никаких российских страховщиков. А с международной страховкой проблема - никто не хочет рисковать бизнесом ради одной, пусть и выгодной, сделки.

Уже идут разговоры о переносе достройки на весну, но до весны в США будет принят новый оборонный бюджет, в который снова будут включены дополнительные санкции по «Северному потоку-2». Еще более жесткие, чем предыдущие, которые и остановили строительство. Поэтому весна наступит, а вот перспектив у достройки пока никаких.

Ну, и раскручивается история с отравлением Навального, и все более внятно звучат более важные вопросы о контроле над российскими арсеналами оруждия массового поражения. Если устраивающего их ответа немцы не дождутся, то Меркель будет просто вынуждена что-то предпринимать, так как угрозы уже озвучены, и переигрывать их - значит, терять лицо. Меркель скоро уходить, и вот это вот все ей точно не нужно.

Не стоит думать, что речь только об аппаратных играх - беспокойство европейцев понятно и оправдано. Кстати, совершенно не просто так анализы в Германии проводила лаборатория бундесвера - ситуация сразу была признана военной угрозой, а потому вопрос передали армии. Шутка ли - речь идет (или по крайней мере может идти) об утрате контроля над производством, оборотом и применением оружия массового уничтожения. Это сразу переводит проблему на совершенно иной уровень.

В истории уже был случай, когда ОМП попало в руки частных лиц - в Японии секта Аум Синрике атаковала токийское метро. Но с ситуацией справились сами японцы, причем весьма жестко и быстро. С Россией ситуация обратная - государство делает вид, что ничего не произошло и категорически отказывается обсуждать проблему. Логично, что в таком случае она встает уже как угроза.

Эль Мюрид, "Фейсбук"

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