Нас — миллионы, их — десятки тысяч 4 17.09.2020, 15:02

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Фото: tut.by

Что мы можем сделать?

Читатель Telegram-канала "Баста!" cчитает, что пришло время ультиматумов и мирный протест должен продемонстрировать настоящую силу.

- Наши марши показали всем, сколько нас. Нас – миллионы, а их, со всеми прикорытниками и бандитами в погонах, несколько десятков тысяч. Какие же мы партизаны? Мы – власть! Это наша страна!

Бандиты заточили в тюрьму наших героев. Сколько им еще сидеть? Год? Два? Что с ними станет за это время? Бандиты продолжают сажать ни в чем не повинных белорусов, а какой наш ответ? Устраиваем вечеринки во дворах и героически вывешиваем флаги на балконах? Это все, на что способен миллион белорусов?

Пора вызволять из тюрем наших товарищей. Пришло время ультиматумов, мирный протест должен продемонстрировать настоящую силу. Ведь если один за всех и все за одного, это же не только лозунг?

Что мы можем сделать.

1. Блокада финансовой системы до выполнения наших требований. А именно, мирно заблокировать все входы в главное и региональные управления Национального банка и Беларусбанка. Мы не дадим сотрудникам банков ходить на работу до освобождения всех политзаключенных. Паралич финансовой системы заставит выполнить наши требования. Для этого нужно всего пять - семь тысяч человек; мы можем проводить ротации, чтобы блокада финансовых учреждений продлилась несколько дней. Смогут ли разогнать 7000 людей в сцепке? Нет.

2. Блокада заводов. На бастующих заводах мирно заблокировать все проходные и не дать лукашенковскому руководству зайти на территорию завода до освобождения политзаключенных. Если они все же проникнут, вежливо вывести их за забор. Пусть руководят с улицы. Пришлют 50 омоновцев? И что они сделают с двумя тысячами рабочих? Посмеют их ударить дубинками? А как насчет мощного рабочего кулака?

Нам нужно становиться более решительными, иначе в тюрьмах окажется весь цвет нации, а прекрасная страна Беларусь превратиться в нищую Северную Корею.

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