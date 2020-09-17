Более 350 белорусских ученых и творческих людей призвали к новым выборам 3 17.09.2020, 15:25

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Фото: «Наша Ніва»

Подписанты обращаются ко всем цивилизованным странам.

Под обращением белорусских ученых и людей творческих профессий поставили свои подписи 356 человек, сообщает thinktanks.by.

Подписанты обращаются ко всем цивилизованным странам, для которых человеческая жизнь и достоинство являются неоспоримыми ценностями, лежащими в основании социальной жизни.

В обращении отмечается, что Беларусь – европейская страна, народ которой сегодня открыто и самоотверженно выступил на защиту жизни и достоинства граждан против авторитарного режима, показавшего всему миру, что он готов отстаивать свою власть в стране любой ценой.

"В сложившейся ситуации мы обращаемся к вам как нашим единомышленникам и просим оказать действенную поддержку беларусскому народу, которая поможет нам восстановить в стране соблюдение законности ради обеспечения безопасности для всех граждан и ради цивилизованного будущего для нашей страны. Чтобы это стало возможным, нам необходимо совместными усилиями добиться того, чтобы:

• в стране было остановлено насилие,

• были выпущены все политзаключенные,

• были проведены новые выборы Президента Республики Беларусь.

Мы убеждены, что беларусское общество готово самостоятельно решать судьбу своей страны, и надеемся на ваше содействие в инициировании переговорного процесса между Координационным советом и представителями действующей власти. Только мирные переговоры смогут вернуть Беларусь в русло законности и приверженности гуманистическим ценностям", - сказано в обращении.

Свои подписи под ним поставили Нобелевский лауреат Светлана Алексиевич, директор Института социологии НАН Беларуси Геннадий Коршунов, профессор БГМУ Светлана Хидченко и другие известные в Беларуси ученые, писатели, поэты, артисты и журналисты.

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