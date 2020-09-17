Искусственные антитела оказались эффективным лекарством от COVID-19 17.09.2020, 15:32

5,202

В успешных испытаниях приняли участие первые 450 человек.

Сегодняшний день стал важным моментом успеха для класса лекарств, которые могут стать эффективным инструментом борьбы против пандемии коронавируса еще до появления вакцины. Речь идет о моноклональных антителах. Это искусственная версия тех же антител, которые человеческое тело вырабатывает для борьбы с инфекцией.

Как пишет Science (перевод - unian.net) компания Eli Lilly опубликовала отчет о промежуточных испытаниях своего препарата на основе клонированных антител, взятых из крови пациента, который выздоровел от COVID-19.

Контроль исследований проводился с помощью плацебо. В июне компания начала исследования, давая добровольцам либо плацебо, либо одну из трех различных доз искусственных антител под названием LY-CoV555.

Всего в испытаниях приняли участие 452 пациенты с мягкими или умеренными симптомами, у которых обнаружили коронавирус SARS-CoV-2 за три дня до начала тестов. Никто из них не был госпитализирован.

Только 5 из 302 пациентов (или 1,7%), получавших лекарства на основе антител, все же попали в больницу. Из группы из 150 человек, принимавшей плацебо, госпитализация потребовалась 9 (6%).

Это означает, что препарат сократил риск радикального обострения болезни на 72%. В отчете компании-разработчика указано, что серьезных побочных эффектов выявлено не было.

"Поскольку это первые клинические данные о нейтрализующих антителах, я считаю результаты довольно обнадеживающими. Проблем с безопасностью не было. А признаки эффективности, хоть и не окончательные, но были зафиксированы", - сказал кардиолог Эрик Топол, который руководит Scripps Research Translational Institute.

Он добавил, что на такой класс лекарств возлагаются большие надежды. Ведь они могли бы помочь не допускать заражение, лечить пациентов на ранней стадии или же предотвращать начало тяжелой формы заболевания. Большинство из тех, кто во время испытаний все же попал в больницу, были постарше или страдали от избыточного веса.

Главный научный руководитель компании Eli Lilly Дэниел Сковронски сказал Wall Street Journal, что эти факторы риска могут стать определяющими в процессе решения, кто должен получить антитела в первую очередь в случае ограниченного доступа к ним.

При этом он также добавил, что Управление по продовольствию и медикаментам США уже одобрило антитела.

Интересно то, что только средняя доза антител достигла главной цели испытаний, а именно значительного сокращения присутствия коронавирус в крови пациентов через 11 дней. Меньшие и большие дозы не показали такого результата.

Хотя обычно биологический эффект лекарства усиливается с увеличением дозировки. Поэтому тот факт, что большая доза препарата не достигла цели, дает основания предполагать, что результат средней дозы мог быть случайным.

Также эксперты скептически оценивают разницу уровня госпитализации между пациентами, принимавшими плацебо и антитела. Они допускают, что она не была статистически значительной. Однако, Сковронски уже заявил, что его компания хочет договориться с властями США о разрешении на экстренное использование искусственных антител.

Тем временем Eli Lilly продолжает проводить испытания своей разработки. На следующем этапе в них примут участие 800 пациентов. Кроме того, будет использован другой вид искусственных антител под названием LY-CoV016, который реагирует на другой белок в шипах коронавирус.

Компания Regeneron Pharmaceuticals тоже создала пару искусственных антител против коронавируса. Результаты их испытаний будут опубликованы позднее в этом месяце. "Моноклональные антитела - это наш лучший шанс в краткосрочной перспективе на возможность проводить мощное медицинское вмешательство. Хотя их масштабное производство будет сложным, а сам препарат, скорее всего, будет дорогим", - сказал Топол.

Искусственные антитела против коронавируса: что о них известно?

Издание Science писало, что искусственные антитела смогут лечить от COVID-19 еще до появления вакцины.

Они могут давать мгновенное усиление иммунитета против коронавируса.

Еще в мае компании Eli Lilly и AbCellera начали первые испытания своих моноклональных антител, пытаясь, прежде всего, выяснить, будут ли они безопасными для людей.

А компании Junshi Biosciences и Regeneron испытывают собственные коктейли из трех видов моноклональных антител, которые способны бороться с Эболой.

В августе AstraZeneca начала испытания собственного препарата под названием AZD7442. Он базируется на сочетании двух видов моноклональных антител. В компании рассчитывают, что разработка сможет быть как средством для лечения уже заболевших, так и вакциной.

Эксперты прогнозировали, что лекарства на основе искусственных антител могут появиться в ноябре или декабре. Проблема таких препаратов только в том, что их производство требует сложных лабораторных условий.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».