Отец Игорь из Бреста: Наша страна должна встать на демократический путь 17.09.2020, 15:56

Греко-католический священник считает, что церковь должна называть вещи своими именами.

Служитель небольшой греко-католической общины Бреста отец Игорь — нынче фигура очень узнаваемая. В дни протестов он много раз выходил на улицы, общался с девушками и женщинами в цепях солидарности. Выслушивал их, утешал, молился вместе с ними.

Он бывает почти на всех митингах, на одном из них даже выступал. Добивался освобождения задержанных из СИЗО. Сам священник говорит, что его долг как гражданина и христианского пастыря быть рядом со своим народом. Хотя кому-то во власти, быть может, это не нравится.

— Я считаю, что вся эта ложь, фальсификации – это война против Бога, — отмечает в интервью «Салідарнасці» священник. — А после всех этих арестов кандидатов и обычных граждан, еще перед выборами, я принял решение обозначить свою гражданскую позицию. Предполагаю, что Светлану Тихановскую, эту милую, прекрасную женщину, оставили в числе кандидатов в президенты лишь потому, что не отнеслись к ней серьезно.

Всю первую неделю после выборов священник в черной сутане каждый день ходил по центральным улицам Бреста, встречал здесь разных людей, в том числе милиционеров, омоновцев, пытался с ними говорить. При этом он, по его же рассказам, не почувствовал, что собеседники из силовых структур адекватно реагировали на его слова.

— В первые дни вообще ничего не отвечали, только недоверчиво смотрели на меня исподлобья. Были, правда, несколько милиционеров, которые сказали, что им стыдно, — вспоминает священник.

Отец Игорь говорит, что ему жаль омоновцев, которые зверски относились к людям. Он считает, что это не их природа, что они получили приказ запугать, проявлять такую запредельную жестокость, чтобы люди спрятались и больше не высовывались.

На самом многочисленном за всю историю Бреста митинге 16 августа (на площади тогда собралось более 30 тысяч человек), в присутствии мэра, прокурора и начальника областного УВД отец Игорь выступил с яркой пламенной речью.

Сам он говорит об этом так:

— Я требовал у председателя горисполкома пойти со мной в СИЗО и освободить задержанных во время протестов. И Александр Рогачук на самом деле пошел. Не ногами, но он пошел фактически. Отправившись в свой кабинет, он начал звонить в Минск, руководителям силовых структур, чтобы решить вопрос с задержанными. Когда я убедился, что председатель занимается этим вопросом, пошел к изолятору вместе с другими протестующими. Мы были там до трех часов ночи, пока не выпустили последних задержанных.

В целом отец Игорь хорошо отзывается о брестском мэре, считает его человеком доброй воли. При этом напоминает: все, кто стоит у власти – священники, руководители предприятий, городов и президенты, должны быть слугами народа.

— Они – нанятые менеджеры. К сожалению, очень многие люди этого не понимают, считают что они чуть ли не выше Бога. Так, конечно же, быть не должно, — уверен служить церкви.

По его мнению, многие спекулируют, цитатой из Библии, говоря, что «всякая власть от Бога».

— На самом же деле власть – это дар от Бога. Но, равно, как деньги можно потратить на что-то хорошее или плохое, так и этот дар можно использовать не по назначению. Дар власти нужен для того, чтобы тот, кого выбрали люди, и тот, кого поставил Бог, служил этим людям, заботился о них, защищал и, конечно, любил. Если же человек, обладающий властью, использует ее в своих собственных интересах, тем более, если он кого-то терроризирует, запугивает, устраивает репрессии, он становится узурпатором.

В этом случае кто-то должен подсказать правителю, что он не прав, кто-то должен его поправить, считает священник.

— Если это невозможно, народ должен его уволить. Любая власть действительно от Бога. И дар власти – огромная ответственность, которую не каждый человек может понести. Поэтому ее нужно разделять, советоваться. И очень опасная вещь – вертикаль, когда все только назначаются. Это как раз привело к тому, что мы имеем сейчас... Знаете, я очень сочувствую Александру Лукашенко, потому что у него фактически нет друзей, которые могли бы дать ему честный, искренний совет, сказать, что пришло время уйти, — говорит отец Игорь.

И признается, что согласен с Черчиллем: в том смысле, что демократия не является идеальной формой правления, но ничего лучшего человечество пока не придумало.

— Я думаю, что наша страна должна встать на демократический путь развития и занять достойное место среди цивилизованных стран. Ментально, судя по последним событиям, к этому абсолютно готовы, – говорит собеседник.

И добавляет по поводу национальных символов и единстве христиан Беларуси:

— Душа моя радуется, когда я вижу, как развеваются бело-красно-белые флаги. Это христианский знак, христианские цвета. На том самом митинге 16 августа, когда люди приветствовали друг друга словами «Жыве Беларусь!», один человек ответил: «Жыве з Богам!». Это очень меня порадовало. Я думаю, что такую позицию могли бы разделять представители всех христианских конфессий, которые есть в Беларуси — и православные, и католики, и протестанты.

Отец Игорь уверен: будущее Беларуси станет светлым, поскольку абсолютное большинство граждан страны — светлые и очень добрые люди, искренне желающие перемен.

— Еcли мы хотим, чтобы наше государство было правовым, как записано в Конституции, нужно, чтобы любое мнение имело право на существование. И вообще, разные мнения нас обогащают. Я не хочу, чтобы все ходили строем, — говорит 65-летний священник.

Он верит, что доживет до того момента, когда Беларусь обретет справедливую, честную власть.

— Потому что люди почувствовали, что они – свободные, умные, талантливые, достойные того, чтобы жить лучше, и, самое главное, чтоб, как говорил классик, «людзьми звацца».

На вопрос, не боитесь ли вы, что вас, как архиепископа Кандрусевича, могут не впустить в Беларусь в случае выезда за границу, он лишь улыбается:

— Так я никуда не выезжаю и не собираюсь в ближайшее время.

Гораздо больше отца Игоря беспокоит два предупреждения — от прокуратуры и облисполкома — за организацию несанкционированных мероприятий. В них намек на то, что суд может приостановить регистрацию прихода.

— Однако я убежден: церковь должна называть все своими именами. Даже, когда это небезопасно, — говорит отец Игорь.

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