Литва и Польша подписали декларацию в поддержку белорусского народа

Литва и Польша подписали декларацию в поддержку белорусского народа2
- 17.09.2020, 16:08
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В документе содержится призыв к проведению новых выборов в Беларуси.
Правительства Литвы и Польши подписали декларацию, в которой содержится обещание помочь «белорусским людям в их стремлении жить в свободной и демократической стране», сообщает Сharter97.org со ссылкой на пресс-службу правительства Литвы.
В документе, подписанном премьер-министрами Польши и Литвы, содержится призыв «как можно быстрее провести свободные и демократические выборы» в Беларуси.
В документе подчеркивается, что правительства Литвы и Польши утвердили меры поддержки жителям Беларуси, которые помогут жертвам репрессий и людям, которым требуется медицинское лечение или помощь, а также поддержат студентов, ученых, представителей культуры и искусства, которые лишились работы из-за своих взглядов.