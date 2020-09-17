закрыть
17 сентября 2020, четверг, 17:15
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Минске арестовали двух сотрудниц центра детской онкологии на 11 суток

7
  • 17.09.2020, 16:20
  • 5,288
В Минске арестовали двух сотрудниц центра детской онкологии на 11 суток
Фото tut.by предоставлено братом Ангелины

Они отбывают срок в Жодино.

12 сентября, в день женского марша, в Минске были задержаны две сотрудницы Республиканского центра детской онкологии, гематологии и иммунологии Ангелина Адамонис и Валентина Харитонова. Девушкам дали по 11 суток, наказание они отбывают в Жодино. На днях в РНПЦ приходили еще к одному специалисту, пишет tut.by.

«Ее очень сильно изменили происходящие события»

Ангелина Адамонис окончила биофак БГУ, отработала распределение в фармакологической компании и больше года назад устроилась в РНПЦ детской онкологии на должность цитогенетика. 12 сентября девушку задержали на женском марше.

— Я узнал о случившемся практически сразу: когда ее посадили в автозак, не отобрали телефон. Ангелина написала, что при задержании никого не били, но было жестко. Успел ее успокоить — сам проходил через автозак 10 августа. Написал, что сейчас все спокойнее и такого, что пережил сам, с ней быть не должно, — рассказывает брат Ангелины Олег Адамонис.

На суде Олег не присутствовал, но его итог парня очень удивил.

— Я был в шоке. Еще ладно, как-то можно понять, что нас задерживали вечером 10 августа. Но когда днем берут хрупких девушек и дают им 11 суток — это не укладывается у меня в голове. По жизни Ангелина очень робкий и скромный человек, но ее сильно изменили происходящие в стране события и мое задержание в августе.

Олег рассказал, что после решения суда успел отнести передачу на Окрестина, мама Ангелины отвезла такую же в Жодино. В семье надеются, что у девушки есть все необходимое.

Коллеги собрали около ста подписей в поддержку

22-летняя Валентина Харитонова в этом году окончила биофак БГУ, на работу в РНПЦ цитогенетиком пришла в июле.

— Она очень ответственная, всегда выполняет задания, которые ей поручают, — говорит сестра Валентины Вероника. — О ее задержании я узнала 12 сентября, она написала из автозака, а позже — из актового зала Московского РУВД. Мы с семьей отправились ее туда ждать. Сначала нам сказали, что в РУВД никого не доставляли, а позже подтвердили, что Валя там, — поясняет Вероника.

На суде Вероника присутствовала. Девушка говорит, что процесс был не быстрым, проходил больше получаса. На нем было и ходатайство от Валиных коллег (оно касалось двух сотрудниц. — Прим.).

— В ходатайстве написали, что ее работа связана с диагностикой детского рака, что она ответственный специалист. Ко всему этому приложили характеристику и около ста подписей работников. Их собрали буквально за пару часов, так как мы только утром позвонили на работу всех предупредить.

— В суде смотрели характеристику?

— Смотрели на нее, но читали полностью или нет — я не знаю.

Вероника говорит, что во время суда надеялась: сестре дадут штраф и отпустят. Однако все случилось иначе: передачу для сестры пришлось везти в Жодино.

Что говорят коллеги

Коллектив РНПЦ узнал о том, что девушки задержаны, утром 14 сентября: в центр позвонили их родственники. В защиту специалистов коллеги написали ходатайство от коллектива с просьбой о применении минимальных санкций.

— Но на суде эти ходатайства как смягчающее обстоятельство вряд ли были учтены, — считает сотрудница РНПЦ Ольга. — Они молодые, не так давно пришли к нам после университета. Несмотря на небольшой стаж, мы, коллектив, несем за них ответственность и очень переживаем.

На этом волнения в Республиканском центре детской онкологии не закончились: 16 сентября еще к одной сотруднице пришли из милиции и забрали «для проведения беседы». Вот что женщина (по ее просьбе мы не называем имя и фамилию) рассказала: общение с силовиками началось после марша из Боровлян в Новую Боровую 11 сентября.

— В понедельник, 14-го сентября, мужу звонили со скрытых номеров, во вторник до него дозвонились и сказали явиться в милицию. Он сказал, что может либо рано утром, либо поздно вечером — у него работа. В среду уже мне позвонил директор нашего центра, меня ждали сотрудники милиции.

Сотрудницу отвезли в Боровлянский отдел милиции, по ее словам, примерно к 13.30 уже опросили.

— Но я продолжила находиться в милиции, пока ждали моего мужа. Он не скрывался, но был на работе — и милиции пришлось согласовывать отъезд с его руководством. Когда он приехал — меня отпустили. Его оставили на сутки: выпустят ли сегодня, я пока не знаю. По поводу меня, как пояснили на «беседе», тоже будет суд. Я попросила, чтобы рассматривали без меня: нервы целее будут.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Белорусы здесь и сейчас решают судьбу своей страны
Белорусы здесь и сейчас решают судьбу своей страны Глеб Павловский
Все милиционеры попадают под статью 357 УК РБ
Все милиционеры попадают под статью 357 УК РБ Дмитрий Бондаренко
Побеждай
Побеждай Ирина Халип
Андрей Санников ответил министру иностранных дел Украины
Андрей Санников ответил министру иностранных дел Украины