Беларусь может потерять сотни миллионов евро из-за разрыва сотрудничества с ЕБРР

Беларусь может потерять сотни миллионов евро из-за разрыва сотрудничества с ЕБРР1
- 17.09.2020, 16:51
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Авторитетная финансовая организация планировала выделить на белорусские проекты более €400 миллионов.
Европейский банк реконструкции и развития – одна из немногих европейских финансовых организаций, которая сотрудничала с белорусскими властями, пишет gazetaby.com.
Деньги чаще всего вкладывались в инфраструктурные проекты – причем, финансирование Беларуси со стороны ЕБРР увеличивалось с каждым годом.
Например, в 2018 году ЕБРР вложил в белорусские проекты 360 миллионов евро.
В 2019-м инвестиции банка в Беларуси составили уже более 400 млн евро.
А в 2020-м авторитетная финансовая организация планировала выделить на белорусские проекты еще такую же сумму.
Однако 17 сентября депутаты Европейского парламента осудили действующие власти Беларуси из-за фальсификации выборов и милицейского произвола в стране.
Кроме всего прочего Европарламент предложил заморозить перевод средств Евросоюза государственным или контролируемым государством организациям. А также остановить государственные займы от Европейского инвестиционного банка и ЕБРР.
Несмотря на то, что решение европейских парламентариев носит рекомендательный характер, банкиры вполне могут к нему прислушаться – и если не остановить, то значительно снизить финансирование проектов в Беларуси. Что будет стоить белорусских властям сотни миллионов долларов упущенных инвестиций в год.