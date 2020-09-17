США наращивают производство дешевых и быстрых тестов на коронавирус 17.09.2020, 17:42

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Экспресс-тесты позволят расширить тестирование в школах и на рабочих местах.

Американские производители активно наращивают производство дешевых, быстрых, но менее точных тестов на COVID-19, рассчитывая к концу года выпускать по 100 миллионов в месяц, что позволит значительно расширить тестирование в школах и на рабочих местах, передает «Голос Америки».

По словам источников в производственном секторе и правительстве, к концу октября, вероятно, будет зарегистрировано более полдюжины так называемых тестов на антигены. В последние месяцы регулирующие органы одобрили тесты на антигены от компаний Abbott Laboratories, Becton Dickinson & Co, Quidel Corp и LumiraDX.

Как поясняют источники, с учетом увеличения производства и регистрации новых тестов можно будет проводить до 200 миллионов тестов в месяц.

Производители четырех недавно утвержденных тестов на антигены могут производить около 40 миллионов тестов в месяц, но ожидается, что к концу года производительность увеличится более чем вдвое.

В отличие от лабораторной молекулярной диагностики стоимостью 100 долларов и выше, которая в настоящее время используется чаще всего, тесты на антигены могут стоить всего 5 долларов. Их можно делать где угодно и получить результат за считанные минуты. По словам экспертов, это открывает возможность регулярного обследования в школах и на предприятиях даже для бессимптомных носителей, что является важным инструментом сдерживания будущих вспышек.

Однако регуляторы и эксперты в области здравоохранения обеспокоены надежностью тестов на антигены. Обычно они обнаруживают вирус в 80–90 процентах случаев, что ниже 95-процентных показателей лабораторных тестов. Ложноотрицательные результаты повышают вероятность того, что больные люди могут невольно распространять COVID-19.

Кроме того, пока недостаточно данных, чтобы быть гарантировать, что новые тесты могут обнаружить вирус на ранней, предсимптоматической стадии, что потенциально ограничивает их полезность.

Ожидается, что в этом месяце в США можно будет проводить по 3 миллиона тестов на коронавирус в день, примерно половина из них – тесты на антигены. В октябре этот показатель может вырасти до 135 миллионов в месяц, заявил высокопоставленный чиновник на заседании комиссии Конгресса США в среду.

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