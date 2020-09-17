Правозащитники признали политзаключенными еще 12 человек 17.09.2020, 17:55

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иллюстрационное ФОТО: ТАСС

Они требуют немедленно прекратить политические репрессии в отношении граждан Беларуси.

Правозащитные организации Беларуси признали политзаключенными еще двенадцать человек, обвиняемых по уголовной статье о массовых беспорядках, и в совместном заявлении потребовали их освобождения, пишет сайт правозащитного центра «Весна».

«В связи с информацией о предъявлении обвинений по статье 293 Уголовного кодекса ("Массовые беспорядки") Сергею Капанцу, Денису Кирещенко, Алексею Короткову, Станиславу Михайлову, Елене Мовшук, Олегу Мозгову, Дэвиду Мастицкому, Николаю Сасеву, Игорю Соловью, Егору Сугойдю, Денису Чикалеву и Вячеславу Шелемету, еще раз подтверждая позицию изложенную в совместном заявлении правозащитного сообщества от 10 августа 2020 года, отмечаем следующее:

Свобода мирных собраний гарантирована статьей 21 Международного Пакта о гражданских и политических правах. Данная свобода не подлежит никаким ограничениям, кроме тех, что установлены законом и необходимы в демократических странах в целях национальной и общественной безопасности, общественного порядка, здравоохранения и нравственности населения или защиты прав и свобод других лиц.

Выступления граждан носили стихийный, самоорганизованный характер и были вызваны недоверием к результатам выборов, которые состоялись 9 августа 2020 года, и проходили с многочисленными нарушениями и фальсификациями, не были признаны международным сообществом как демократические, справедливые и свободные.

Собрания граждан носили мирный характер и не представляли угрозы ни национальной, ни общественной безопасности. Несмотря на это демонстранты были атакованы спецподразделениями МВД с непропорциональным применением физической силы, спецсредств и оружия.

Впервые в истории Беларуси в отношении мирных демонстрантов были применены резиновые пули и водометы. Особенно большое количество повреждений было получено от использования шумовых гранат.

Также считаем необходимым отметить, что демонстрантами не совершались действия, которые охватываются диспозицией статьи 293 УК и соответственно не могут квалифицироваться, как массовые беспорядки. Участники протестов не совершали поджогов, погромов, не уничтожали имущество и не оказывали вооруженного сопротивления правоохранительным органам.

Мы оцениваем преследование Сергея Капанца, Дениса Кирещенко, Алексея Короткова, Станислава Михайлова, Елены Мовшук, Олега Мозгова, Дэвида Мастицкого, Николая Сасева, Игоря Соловья, Егора Сугойдя, Дениса Чикалева и Вячеслава Шелемета, которые были обвинены по арт. 293 УК ("Массовые беспорядки"), как политически мотивированное преследование в связи с реализацией ими свободы мирных собраний и выражения своего мнения относительно объявленных результатов и признаем их политическими заключенными.

В этой связи мы требуем от властей Беларуси:

1. Немедленно освободить из-под стражи политзаключенных Сергея Капанца, Дениса Кирещенко, Алексея Короткова, Станислава Михайлова, Елену Маушук, Олега Мозгова, Дэвида Мастицкого, Николая Сасева, Игоря Соловья, Егора Сугойдя, Дениса Чикалева и Вячеслава Шелемета и прекратить их уголовное преследование.

2. Немедленно освободить всех политических заключенных, а также граждан, задержанных в связи с реализацией свободы мирных собраний в поствыборный период и прекратить политические репрессии в отношении граждан страны».

Заявление пописали правозащитный центр "Весна”; простое товарищество "Инициатива FORB"; консультационный центр по актуальным международным практикам и их имплементации в праве "Хьюман Константа”; РОО "Правовая инициатива”; центр правовой трансформации Lawtrend; РПОО "Белорусский Хельсинкский комитет”; Белорусский ПЕН-центр; офис по правам людей с инвалидностью; инициативная группа "Идентичность и право”.

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