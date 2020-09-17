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Завтра в Беларуси ожидается до +18 градусов

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  • 17.09.2020, 18:09
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Завтра в Беларуси ожидается до +18 градусов

Прогнозируется переменная облачность.

Прохладная и ветреная погода ожидается в Беларуси 18 сентября, объявлен оранжевый уровень опасности, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Прогнозируется переменная облачность. Ночью преимущественно по северо-восточной половине, днем по востоку страны пройдут кратковременные дожди. Ветер будет северо-западный 6-11 м/с, на большей части страны порывы до 15-20 м/с.

Ожидается дальнейшее понижение температуры воздуха. Ночью будет 4-10 градусов тепла, днем - плюс 8-14, по юго-западной половине Беларуси - 15-18 выше нуля.

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