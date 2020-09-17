Сергей Долидович: На месте Сергея Щурко может быть абсолютно каждый! 17.09.2020, 18:13

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Сергей Долидович

Известный белорусский лыжник вспомнил о том, как участвовал в благотворительных акциях вместе с автором «Прессбола».

Известный белорусский лыжник Сергей Долидович по просьбе pressball.by вспомнил о том, как участвовал в благотворительных акциях вместе с автором "Прессбола" Сергеем Щурко.

- Серегу знаю более десяти лет. Уже не упомню, когда и где в первый раз пересеклись, с чего началось наше знакомство. Мы ездили по детским домам, в районные центры. Когда был в Минске, охотно откликался на все его инициативы. Мы, спортсмены, конечно, на месте никогда не сидим, но без таких людей, как Сергей... Он нас объединял, являлся таким катализатором идей. Но никогда не было так, чтобы в приказном порядке. Из последнего помнится суточный забег в августе прошлого года.

А больше всего, наверное, то, как мы побывали в гостях у Василия Карпова. Встретились с ним после Олимпиады в Пхенчхане, деньги на подготовку к которой мне собрали, благодаря краудфандинговой платформе. Поскольку Минспорта мне ее все же обеспечило, решил, что эти средства пойдут на благотворительность. Сергей в итоге познакомил меня с Карповым. Меня потрясла его история. Он в юности занимался лыжными гонками, дважды пробежал Мурманский марафон, который я не раз выигрывал. А сейчас у Василия боковой амиотрофический склероз. Страшная редкая болезнь...

Когда ты находишься в спорте, ты живешь своей жизнью, но когда попадаешь в другую среду, по-другому начинаешь смотреть на мир. Мир, где люди выживают. Это мы звезды, ездим по миру, даем интервью. Другие считают каждую копейку, а некоторые вовсе брошены. Знаете, у меня такая судьба, что повидал многое. Но когда с головой окунаешься в эти истории... Понимаешь, что одним спортом жизнь не заканчивается.

Благодарен Сергею за многое. Желаю ему держаться. Хотя и не знаю, когда он это услышит. Что ему инкриминируют? Угроза государственной безопасности? Значит, я тоже должен быть там же, наверное, где и Щурко, поскольку тоже участвовал в нескольких акциях. Не понимаю, что он сделал такого, чтобы загреметь на 15 суток. На его месте может быть абсолютно каждый! Я уже ничему не удивляюсь и ни от чего не зарекаюсь. От сумы да тюрьмы, как говорится.

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