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Посол Израиля в Украине: Хасиды должны вернуться в Беларусь, а оттуда домой

  • 17.09.2020, 18:17
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Посол Израиля в Украине: Хасиды должны вернуться в Беларусь, а оттуда домой
Фото: РБК-Украина

Израиль поддерживает решение украинского правительства о закрытии границ для иностранцев из-за коронавируса.

Сейчас от 400 до 800 хасидов находятся в Беларуси и хотят въехать в Украину.

Об этом заявил посол Израиля в Украине Джоэл Лион в интервью «Левому берегу».

«Мы им говорим, что они должны вернуться в Беларусь, а оттуда — домой в Израиль, так как в Украину въезжать нельзя», — сказал посол.

Джоэл Лион уточнил, что у них есть возможность выехать в Гомель или в Минск и оттуда вернуться в Израиль.

Он отметил, что вместе с председателем Федерации еврейских общин Украины раввином Стамблером, раввином Каминецким и раввином Ротманом доставили хасидам на границе пищу и воду.

Что предшествовало?

Лукашенко накануне, 15 сентября, поручил договориться с властями Украины, чтобы последняя дала разрешение на проезд паломников хасидов, которые застряли на белорусско-украинской границе. Если Украина предоставит «зеленый коридор» паломникам, Беларусь готова организовать транспорт, чтобы отвезти хасидов к их святыням.

Также Министерство внутренних дел Израиля попросило украинскую власть, чтобы хасидов, которые находятся на украинско-белорусской границе, пропустили в Украину. В то же время заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин заявил, что этот вопрос может решаться только путем переговоров правительств двух государств.

А что вообще сейчас с хасидами?

27 августа правительство объявило о запрете въезда в Украину иностранцам с 28 августа по 28 сентября из-за пандемии коронавируса. Запрет вступил в силу аккурат в начало массового паломничества в Умань. Однако части паломников удалось попасть в Умань до начала действия запрета. Поэтому празднование Рош ха-Шана, хотя и менее масштабное, но произойдет.

Сейчас Украина закрыла пункт пропуска «Новые Яриловичи» на Черниговщине. Там на границе со стороны Беларуси остались около двух тысяч хасидов-паломников, которые пытаются попасть в Украину.

Что такое Рош ха-Шана и почему хасиды едут в Умань?

Рош ха-Шана — это праздник, который называют еврейским новым годом. Оно привязано к лунному календарю и в этом году приходится на 18-20 сентября.

На праздник Рош ха-Шана в Умань съезжаются хасиды со всего мира. Больше всего ─ из Израиля и США. Мужчины-хасиды берут на празднование иудейского нового года также женщин и детей.

Все евреи, которые представляют течение брацлавского хасидизма, считают своим долгом побывать хотя бы раз в жизни на могиле цадика Нахмана — духовного вождя хасидов, святого, который последний год своей жизни провел в Умани. Они также считают, что если они встретят иудейский Рош ха-Шана у его могилы, то следующий год будет счастливым для них.

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