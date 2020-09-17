Отделение «Беларусбанка» в Заславле перешло на однодневный режим работы

Отделение «Беларусбанка» в Заславле перешло на однодневный режим работы9
- 17.09.2020, 19:22
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Изменения затронули одно из самых популярных в городе банковских отделений.
Заславское отделение «Беларусбанка» перешло на режим работы один день в неделю. Все дни, кроме понедельника, с 15 сентября в отделении будут выходными, передает «Солидарность».
На сайте банка не удалось найти подробности о причинах столь радикального сокращения рабочих дней. Добавим, что это одно из самых популярных банковских отделений города, расположенное на границе двух густонаселенных микрорайонов.