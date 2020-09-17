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В правительстве Израиля призвали хасидов возвращаться домой

  • 17.09.2020, 22:21
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В правительстве Израиля призвали хасидов возвращаться домой
Фото: EPA

Хасиды пытались попасть через Беларусь в Умань Черкасской области.

Министр высшего образования Израиля Зеэв Элькин на своей странице в Twitter призвал хасидов, которые пытались попасть через Беларусь в Умань Черкасской области, вернуться домой.

По его словам, из-за коронавирусной инфекции COVID-19 Украина не разрешит паломникам въезд на территорию страны.

"Несмотря на многочисленные попытки помочь израильтянам, пытающимся попасть в Украину через Беларусь или Молдову, сегодня утром украинские власти дали отрицательный окончательный ответ. В Украине заявили, что не разрешат въезд через пограничные переходы или через какие-либо ограниченные делегации", – говорится в сообщении.

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