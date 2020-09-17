В правительстве Израиля призвали хасидов возвращаться домой 17.09.2020, 22:21

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Фото: EPA

Хасиды пытались попасть через Беларусь в Умань Черкасской области.

Министр высшего образования Израиля Зеэв Элькин на своей странице в Twitter призвал хасидов, которые пытались попасть через Беларусь в Умань Черкасской области, вернуться домой.

По его словам, из-за коронавирусной инфекции COVID-19 Украина не разрешит паломникам въезд на территорию страны.

"Несмотря на многочисленные попытки помочь израильтянам, пытающимся попасть в Украину через Беларусь или Молдову, сегодня утром украинские власти дали отрицательный окончательный ответ. В Украине заявили, что не разрешат въезд через пограничные переходы или через какие-либо ограниченные делегации", – говорится в сообщении.

למרות מאמצים רבים שנעשו כדי לסייע לישראלים שניסו להיכנס לאוקראינה דרך בלרוס או מולדובה הגיעה הבוקר תשובה סופית שלילית משלטונות אוקראינה. אוקראינים הודיעו שלא יאפשרו לא כניסה דרך מעברי גבול ולא שום משלחת מצומצמת. אני קורא לאזרחינו לחזור לארץ ולהישמע להנחיות הבידוד בחזרתם. שנה טובה — Zeev Elkin (@zeev_elkin) September 17, 2020

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