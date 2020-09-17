Лукашенко на концерте угрожал войной соседям

Лукашенко на концерте угрожал войной соседям24
- 17.09.2020, 22:40
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Диктатору не нравится, что Польша и Литва солидарны с белорусским народом.
Узурпатор Лукашенко на концерте угрожал войной соседним странам.
— Я не хочу, чтобы наша страна воевала. Тем более не хочу, чтобы Беларусь и та же Польша, Литва превратились в театр военных действий, где будут решаться не наши вопросы, - цитирует диктатора tut.by.
Он заявил, что хочет обратиться к народам Литвы, Польши и Украины: «Остановите своих безумных политиков, не дайте развязаться войне».