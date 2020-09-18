Глава МВД Украины: Лукашенко свихнулся и несет полную чушь
- 18.09.2020, 7:36
- 1,210
Арсен Аваков посоветовал бредившему узурпатору успокоиться и «попить водички».
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что Украина не вмешивается во внутренние дела других стран. Так он отреагировал в Facebook на бред Лукашенко во время концерта с пленными бюджетницами 17 сентября.
Лукашенко сообщил, что закроет границу с Литвой и Польшей, а границу с Украиной "усилят".
"Лукашенко, похоже, совсем свихнулся на своей власти и паранойи вокруг этого. Несет полную чушь. Тексты, вероятно, получил у Путина. Но если кто-то сходит с ума – не значит, что все должны действовать так же! Мы думаем об Украине и желаем только мира и процветания Беларуси", – отметил он.
Министр подчеркнул, что народ каждой страны имеет право сам определять свою судьбу, без внешних вмешательств.
"Так что попейте водички, господин Лукашенко, успокойтесь. Украинцы – друзья белорусам. Не манипулируйте, обвиняя соседей. Поищите бревно в своем глазу", – добавил Аваков.