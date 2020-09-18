закрыть
18 сентября 2020, пятница, 7:44
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Медики выяснили, что популярное лекарство от коронавируса может вызвать инфаркт

  • 18.09.2020, 7:42
Медики выяснили, что популярное лекарство от коронавируса может вызвать инфаркт

Исследование провели в университете Иллинойса.

Антибиотик азитромицин, который часто используется для лечения коронавируса, в совокупности с другими препаратами может вызвать инфаркт.

К такому выводу пришли ученые из Университета Иллинойса, сообщает журнал JAMA Network Open. Они провели исследование, проанализировав данные о 44 млн пациентов, которые принимали препарат.

Выяснилось, что прием азитромицина с лекарствами, влияющими на электрические импульсы сердца – лекарства от давления, антидепрессанты, противомалярийные препараты – на 40% увеличивает риск нарушения работы сердечно-сосудистой системы.

В качестве побочных эффектов ученые зафиксировали остановку сердца, обмороки, учащенное сердцебиение и сердечные приступы.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Белорусы здесь и сейчас решают судьбу своей страны
Белорусы здесь и сейчас решают судьбу своей страны Глеб Павловский
Все милиционеры попадают под статью 357 УК РБ
Все милиционеры попадают под статью 357 УК РБ Дмитрий Бондаренко
Побеждай
Побеждай Ирина Халип
Андрей Санников ответил министру иностранных дел Украины
Андрей Санников ответил министру иностранных дел Украины