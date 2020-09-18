Медики выяснили, что популярное лекарство от коронавируса может вызвать инфаркт 18.09.2020, 7:42

Исследование провели в университете Иллинойса.

Антибиотик азитромицин, который часто используется для лечения коронавируса, в совокупности с другими препаратами может вызвать инфаркт.

К такому выводу пришли ученые из Университета Иллинойса, сообщает журнал JAMA Network Open. Они провели исследование, проанализировав данные о 44 млн пациентов, которые принимали препарат.

Выяснилось, что прием азитромицина с лекарствами, влияющими на электрические импульсы сердца – лекарства от давления, антидепрессанты, противомалярийные препараты – на 40% увеличивает риск нарушения работы сердечно-сосудистой системы.

В качестве побочных эффектов ученые зафиксировали остановку сердца, обмороки, учащенное сердцебиение и сердечные приступы.

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