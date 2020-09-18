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Саша-таракан снова получил Шнобелевскую премию

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  • 18.09.2020, 7:55
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Саша-таракан снова получил Шнобелевскую премию

Организаторы церемонии напомнили, что он получает «премию» во второй раз.

Правители девяти стран, в том числе России, США, Беларуси, Бразилии, Великобритании, Индии, Мексики, Турции и Туркменистана получили Шнобелевскую премию (Ig Nobel Prize) из-за пандемии коронавируса. Церемония награждения транслировалась на портале Improbable, сообщает lenta.ru.

30-я церемония вручения премии из-за пандемии прошла онлайн в США в четверг, 17 сентября.

Правителям стран присудили премию в категории «Медицинское образование» за то, что они «научили мир тому, что политики во время пандемии могут иметь более сильное влияние на жизнь и смерть, чем ученые и доктора».

Организаторы напомнили, что Лукашенко получает премию Шнобеля во второй раз. В 2013 ему досталась награда «за запрет публичных аплодисментов». Организаторы наградили его за то, что милиция «арестовала за аплодисменты однорукого человека».

Премия вручается с 1999 года в 10 областях, часть из них совпадает с областями Нобелевской премии. Лауреаты получают фальшивую банкноту в десять триллионов зимбабвийских долларов.

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