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Белорусские компании перестают платить россиянам

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  • 18.09.2020, 8:27
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Белорусские компании перестают платить россиянам

Внешние долги растут рекордными темпами.

Статистика международных расчетов в Беларуси фиксирует бурный рост просроченных долгов перед внешним миром. Особенно жесткие показатели отмечаются по «российским» долгам, пишут banki24.by.

На 1 августа проблемная задолженность крупных и средних предприятий Беларуси перед иностранными партнерами достигла 1,276 млрд BYN.

С начала года объем просрочки увеличился на 16%. При этом в целом внешняя кредиторская задолженность белорусских компаний с 1 января по 1 августа выросла на 6,2%. Это значит, что качество долга белорусов перед внешним миром ощутимо снизилось — поднялась доля неплатежей.

В регионе СНГ главной точкой накопления «мусорных» долгов белорусских компаний является Россия. На 1 августа размер просрочки достиг 454,4 млн BYN. С начала года сумма обязательств белорусов перед россиянами подскочила на 39,2%.

Почти все платежи с Россией (за исключением нефти и газа) белорусские компании производят в российских рублях. Внешнего долга за нефть и газ у Беларуси нет, так как неплатежи по газу фиксируются внутри страны — между «дочкой» Газпрома и потребителями.

Следовательно, можно спокойно пересчитывать обязательства из «зайчиков» в «деревянные», чтобы понять, насколько на динамику повлияли курсовые разницы. На 1 августа объем токсичного долга белорусских организаций перед россиянами составил 13,7 млрд RUB.

Относительно начала года сумма обязательств белорусов в пересчете на российские рубли выросла на 42,6%. Так что белорусский рубль даже несколько скрадывает скорость роста проблемных долгов РБ перед РФ. У всякой медали есть обратная сторона. Имеются неплатежи по контрактам и перед белорусскими компаниями. На 1 августа размер такой просрочки составил 995,9 млн BYN.

Правда, темпы роста долга внешнего мира далеко не такие внушительные, как неплатежи самих белорусов иностранцам. За 7 месяцев токсичный долг перед РБ увеличился на 7,9%. Да и в целом баланс неплатежей говорит о большей склонности белорусских компаний не возвращать деньги, чем у их иностранных контрагентов.

Чистая задолженность перед внешним миром на 1 августа достигла 280,1 млн BYN. Еще в начале года она была на 58,3% меньше. Главными проблемными должниками выступают опять-таки россияне. К 1 августа размер их обязательств составил 312,4 млн BYN (+5% с начала года).

В пересчете на российские рубли сумма просроченного долга достигла 9,4 млрд RUB.

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