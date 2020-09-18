Глава МИД Литвы о словах Лукашенко: Неадекватная реакция неадекватного человека 24 18.09.2020, 8:30

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Линас Линкявичюс

Линас Линкявичюс прокомментировал бред узурпатора о закрытии границ.

Заявления Лукашенко о закрытии границ и укрепление их контроля - это неадекватная реакция, считает глава Министерства иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс, сообщает delfi.lt.

"Такие заявления уже были и до этого – о том, что тягачи будут направлены в другие порты, потом последовало уточнение, что это будет, если Россия предложит такие же условия и т.д. Я думаю, и сейчас надо подождать, посмотреть, что это значит - закрытие границ для грузов, людей или что-то еще", – сказал LRT в пятницу утром министр.

Он предупредил, что экономика соседней страны находится "на грани банкротства", поэтому все подобные шаги надо делать взвешенно и ответственно, иначе они принесут вред самой Беларуси.

У Линаса Линкявичюса беспокойство вызвало заявление о переброске армии к границам. "Были заявления, будто половина армии брошена на оборону западной границы, как будто есть какая-то угроза, возможность нападения. Это неадекватная реакция неадекватного человека на сложившуюся ситуацию", – сказал министр.

Лукашенко в четверг вечером заявил, что закрывает границы с Западом и усиливает контроль на границе с Украиной. Кроме того, он заявил, что пошлет "половину армии" на укрепление западных границ. Глава Литовской службы охраны госграницы Рустам Любаев в пятницу утром сказал, что движение через границу с Беларусью проходит в прежнем режиме.

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