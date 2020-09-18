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«Закрасил 3% щита»: как бастуют белорусские коммунальщики

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  • 18.09.2020, 8:40
  • 13,119
«Закрасил 3% щита»: как бастуют белорусские коммунальщики

«Итальянские» забастовки охватили ЖКХ.

Историю работника коммунальных служб опубликовал телеграм-канал "Баста!".

"Начальник обнаружил электрощит (железный ящик такой большой), разрисованный надписями "3%", "уходи". Мне поступило письменное задание "Закрасить 3%".

Прибыл на место. Измерил щит. Получилось 1.5 метра в высоту. Отмерил снизу 3%, 5 сантиметров вышло, закрасил.

Вечером на наезд начальника за невыполнение задания ткнул предписание: "Читайте. 3% закрасил? Закрасил! Задание выполнено".

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