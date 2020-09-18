Арман Дюплантис побил мировой рекорд Сергея Бубки, который продержался 26 лет 4 18.09.2020, 8:50

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Шведский спортсмен взял высоту 6 метров 15 сантиметров.

Шведский шестовик Арман Дюплантис на этапе "Бриллиантовой лиги" в Риме установил мировой рекорд, взяв высоту 6 метров 15 сантиметров, сообщает pressball.by.

Тем самым скандинав превзошел достижение легендарного Сергея Бубки, которое продержалось 26 лет — с 1994 года.

Дюплантис в феврале этого года уже устанавливал рекорды (6,17 м и 6,18 м). Правда, тогда это были прыжки в помещении.

Фото: Getty Images

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