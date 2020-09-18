Арман Дюплантис побил мировой рекорд Сергея Бубки, который продержался 26 лет

Арман Дюплантис побил мировой рекорд Сергея Бубки, который продержался 26 лет4
- 18.09.2020, 8:50
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Шведский спортсмен взял высоту 6 метров 15 сантиметров.
Шведский шестовик Арман Дюплантис на этапе "Бриллиантовой лиги" в Риме установил мировой рекорд, взяв высоту 6 метров 15 сантиметров, сообщает pressball.by.
Тем самым скандинав превзошел достижение легендарного Сергея Бубки, которое продержалось 26 лет — с 1994 года.
Дюплантис в феврале этого года уже устанавливал рекорды (6,17 м и 6,18 м). Правда, тогда это были прыжки в помещении.