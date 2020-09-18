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Задержана координатор волонтерской службы «Весны» Мария Рабкова

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  • 18.09.2020, 8:57
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Задержана координатор волонтерской службы «Весны» Мария Рабкова
Мария Рабкова
Фото: spring96.org

Местонахождение активистки неизвестно.

Вечером 17 сентября в Минске была задержана координатор волонтерской службы "Весны" Мария Рабкова. Вместе с ней был задержан ее муж Вадим Жаромский. Через несколько часов его отпустили, сообщает сайт spring96.org.

Примерно около 9 часов вечера Мария и Вадим возвращались домой по улице Тимирязева. Посередине улицы остановились несколько бусов, оттуда выбежали люди и положили их лицом в асфальт. Им сообщили, что задержали их в рамках уголовного дела по ч. 3 ст. 293 Уголовного кодекса (Обучение или иная подготовка лиц для участия в массовых беспорядках, либо финансирование такой деятельности). Задержание проводили сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью (ГУБОПиК).

Марию и Вадима посадили в разные микроавтобусы, Вадима увезли в квартиру на обыск. Во время обыска была изъята техника, личные вещи, деньги на учебу. После этого Вадима увезли на допрос в ГУБОПиК, водили по коридорам с мехом на голове. Угрожали, что повезут в изолятор временного содержания, но вдруг отпустили, сказав, что на следующий день у него состоится допрос. Мария Рабкова до сих пор задержана. Где она точно - или еще в здании ГУБОПиК, или ее перевели в ИВС - до сих пор неизвестно.

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