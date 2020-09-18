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«Мужики, давайте уже покажем, что наших женщин не надо трогать»

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  • 18.09.2020, 9:33
  • 11,484
«Мужики, давайте уже покажем, что наших женщин не надо трогать»
иллюстрационное фото tut.by

Вставайте!

Может давайте уже покажем, что наших женщин не надо трогать. Пусть эти студентки и не наши дочки, но они же нам родные. Никто за нас ничего не решит, пишет телеграм-канал "Баста!".

"Знаете, никогда не думал, что у нас в стране так много сирот и одиноких женщин. - делится своими мыслями читатель канала. - Иначе просто не могу объяснить самому себе, как получается, что за последние пару месяцев девушек и женщин хватают, угрожают, мучают, судят и бросают в застенки, а за них никто не заступается.

Выходившие из Окрестина девчонки в шоке. Некому призвать к ответу зверей, которые над ними издевались.

Мужики, может надо собраться и наконец призвать к ответу тех нелюдей, которые творят этот беспредел? Может давайте уже покажем, что наших женщин не надо трогать. Пусть эти студентки и не наши дочки, но они же нам родные. Пожалуйста, вставайте. Никто за нас ничего не решит".

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