закрыть
18 сентября 2020, пятница, 10:54
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Польша и Литва: Границы с Беларусью работают в штатном режиме

13
  • 18.09.2020, 9:42
  • 4,069
Польша и Литва: Границы с Беларусью работают в штатном режиме
иллюстрационное фото EPA

«Таракана» снова поймали на неадекватных заявлениях.

Ни Польша, ни Литва пока не заметили каких-то изменений после того, как Лукашенко заявил, что закрываются границы с этими странами. Пограничные службы соседних стран информируют, что пропуск транспорта идет в прежнем режиме, сообщает onliner.by.

Польско-белорусская граница работает в штатном режиме, приводит «РИА Новости» слова представителя Надбужаньского отдела Пограничной стражи Польши. «С нашей стороны в данный момент пропуск граждан и транспорта осуществляется в штатном режиме. Что там с белорусской стороны — мы не знаем», — сказал собеседник агентства.

Литовцы тоже пока не заметили ничего необычного. О работе границы в обычном порядке заявили в МВД Литвы. В эфире радио LRT министр внутренних дел Рита Тамашюнене сказала, что транспорт движется без каких-либо задержек.

«Такие заявления уже были и до этого — о том, что тягачи будут направлены в другие порты, потом последовало уточнение, что это будет, если Россия предложит такие же условия и т. д. Я думаю, и сейчас надо подождать, посмотреть, что это значит — закрытие границ для грузов, людей или что-то еще», — сказал в пятницу утром в эфире радиостанции глава Министерства иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.

В свою очередь, сегодня утром глава Службы охраны госграницы Литвы Рустам Любаев сообщил, что движение на белорусско-литовской границе пока проходит в прежнем режиме, пишет Delfi. «Ничего конкретно пока не известно — было бы сложно предполагать, что за ночь из Беларуси придет какое-то официальное сообщение, но ситуация на границе за ночь не изменилась: движение не остановлено», — сказал он.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Белорусы здесь и сейчас решают судьбу своей страны
Белорусы здесь и сейчас решают судьбу своей страны Глеб Павловский
Все милиционеры попадают под статью 357 УК РБ
Все милиционеры попадают под статью 357 УК РБ Дмитрий Бондаренко
Побеждай
Побеждай Ирина Халип
Андрей Санников ответил министру иностранных дел Украины
Андрей Санников ответил министру иностранных дел Украины