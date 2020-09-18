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Ученые заявили о начале нового солнечного цикла

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  • 18.09.2020, 10:06
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Ученые заявили о начале нового солнечного цикла

Он продлится 11 лет.

Эксперты по космической погоде из NASA и американского метеорологического агентства NOAA объявили о начале нового 11-летнего цикла солнечной активности, сообщает unian.net.

Это 25 цикл по счету с 1749 года, когда был начат отсчет числа солнечных пятен, передает агентство NASA.

Отмечается, что колебания числа пятен на диске Солнца – это самое заметное проявление цикла активности светила.

Сами пятна люди замечали с древности, астрономы начали их регулярно наблюдать в XVI веке, но только в 1843 году Рудольф Вольф открыл 11-летний цикл. Он смог восстановить эту циклическую последовательность до середины XVIII века, до 1749 года, когда начался цикл, которому был присвоен номер 1.

Появление пятен – зон с очень сильными магнитными полями, которые выглядят более темными – связано с «горизонтальной» компонентой солнечного магнитного поля. Большое количество солнечных пятен сопровождается другими проявлениями солнечной активности: рентгеновскими вспышками, корональными выбросами массы, корональными дырами.

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