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«Мы очень солидарны, этого у нас не отнять»

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  • 18.09.2020, 11:03
  • 2,960
«Мы очень солидарны, этого у нас не отнять»
Фото: Anadolu Agency

Начать нужно с себя.

С чего можно и нужно начать? Начать нужно с себя.

«Мы очень солидарны, этого у нас не отнять. - пишет читатель телеграм-канал «Баста!».

Есть разные способы общения, прямой диалог - это хорошо, когда тебя слышат и хотя услышать, а есть незримый, но не менее доходчивый. Второй способ - это коллективный отказа от чего-либо. Например, покупки определенной группы товаров или марки.

Скептики скажут: «А какой эффект от этого?»

Давайте вспомним?

Когда в доброй и старой Англии группа людей предложила не употреблять тростниковый сахар и прочие продукты рабского труда и, в конце концов, смогли убедить значительную часть лондонского света, что пить чай с сахаром — аморально. Это послужило одним из толчков к отмене рабства в Британской империи в 1833 году.

Никто не в силах подсчитать, сколько именно подобного рода акций было организовано в мире.

Однако некоторые из них носили прецедентный характер, привлекали особое внимание или приводили к весьма серьезным долговременным последствиям.

С чего можно и нужно начать? Начать нужно с себя».

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