«Мы очень солидарны, этого у нас не отнять»1
- 18.09.2020, 11:03
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Начать нужно с себя.
С чего можно и нужно начать? Начать нужно с себя.
«Мы очень солидарны, этого у нас не отнять. - пишет читатель телеграм-канал «Баста!».
Есть разные способы общения, прямой диалог - это хорошо, когда тебя слышат и хотя услышать, а есть незримый, но не менее доходчивый. Второй способ - это коллективный отказа от чего-либо. Например, покупки определенной группы товаров или марки.
Скептики скажут: «А какой эффект от этого?»
Давайте вспомним?
Когда в доброй и старой Англии группа людей предложила не употреблять тростниковый сахар и прочие продукты рабского труда и, в конце концов, смогли убедить значительную часть лондонского света, что пить чай с сахаром — аморально. Это послужило одним из толчков к отмене рабства в Британской империи в 1833 году.
Никто не в силах подсчитать, сколько именно подобного рода акций было организовано в мире.
Однако некоторые из них носили прецедентный характер, привлекали особое внимание или приводили к весьма серьезным долговременным последствиям.
С чего можно и нужно начать? Начать нужно с себя».