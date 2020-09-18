Медики выяснили, какая вакцина обеспечивает лучший иммунитет к COVID 2 18.09.2020, 11:10

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Не каждый препарат будет эффективно бороться с инфекцией.

Два исследования подтвердили, что люди, ранее инфицированные коронавирусом могут заболеть повторно, пишет healthinfo.ua.

Интересно, что у этих двух людей были разные результаты. У человека в Гонконге не было симптомов второй инфекции, в то время как у пациента из США, во второй раз было более тяжелое заболевание. Неясно, защитит ли иммунный ответ на коронавирус от последующей повторной инфекции. Означает ли это, что вакцина не защитит от вируса? Конечно нет, и вот почему.

Во-первых, до сих пор неясно, насколько распространены повторные инфекции. Что еще более важно, угасающий иммунный ответ на естественную инфекцию, наблюдаемый у пациента из США, не означает, что мы не можем разработать успешную защитную вакцину.

Лучший иммунный ответ

Вакцины имеют преимущества перед естественными инфекциями. Они могут быть сконструированы так, чтобы направить иммунную систему против определенных антигенов, которые вызывают лучший ответ.

Например, вакцина против вируса папилломы человека (ВПЧ) вызывает более сильный иммунный ответ, чем заражение самим вирусом. Одна из причин этого заключается в том, что вакцина содержит высокие концентрации вирусного белка оболочки, больше, чем при естественной инфекции. Это вызывает появление сильно нейтрализующих антител, что делает вакцину очень эффективной для предотвращения инфекции.

Иммуногенность вакцины, то есть ее эффективность при выработке иммунного ответа, также можно точно настроить. Агенты, называемые адъювантами, обычно запускают иммунный ответ и могут повышать иммуногенность вакцины.

Понимание естественного иммунитета - ключ к успеху

Хорошая вакцина, повышающая естественный иммунитет, требует от нас сначала понимания нашего естественного иммунного ответа на вирус. На данный момент нейтрализующие антитела против SARS-CoV-2 были обнаружены через четыре месяца после заражения.

При этом снижение уровня антител не всегда приводит к ослаблению иммунных ответов. И что еще более многообещающе, недавнее исследование показало, что Т-клетки памяти вызывают реакцию против коронавируса, вызывающего атипичную пневмонию, почти через два десятилетия после заражения людей.

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