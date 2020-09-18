закрыть
18 сентября 2020, пятница, 13:44
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Вышли на свободу глава стачкома МТЗ и дочь редактора tut.by

9
  • 18.09.2020, 11:25
  • 6,736
Вышли на свободу глава стачкома МТЗ и дочь редактора tut.by
Фото: Максим Малиновский / onliner.by

Возле СИЗО в Жодино собралось десятки людей, чтобы их встретить.

Сегодня член президиума Координационного совета и глава стачкома МТЗ Сергей Дылевский вышел на свободу, сообщает onliner.by.

С самого утра у СИЗО в Жодино собралось несколько десятков человек — люди пришли, чтобы встретить своих близких или поддержать освобожденных активистов. Сергея отпустили около 10:30 утра. Его встретили объятиями.

Активист вышел из ворот СИЗО, обнял ребенка и тут же уехал. Мужчина выглядел хорошо, улыбался.

Напомним, Дылевского осудили по пресловутой статье 23.34 Кодекса об административных правонарушениях («Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий»).

Также на свободу вышла Валерия Уласик — дочь редактора tut.by, в квартире которой 8 сентября проходил обыск.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Белорусы здесь и сейчас решают судьбу своей страны
Белорусы здесь и сейчас решают судьбу своей страны Глеб Павловский
Все милиционеры попадают под статью 357 УК РБ
Все милиционеры попадают под статью 357 УК РБ Дмитрий Бондаренко
Побеждай
Побеждай Ирина Халип
Андрей Санников ответил министру иностранных дел Украины
Андрей Санников ответил министру иностранных дел Украины