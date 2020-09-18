Вышли на свободу глава стачкома МТЗ и дочь редактора tut.by 9 18.09.2020, 11:25

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Фото: Максим Малиновский / onliner.by

Возле СИЗО в Жодино собралось десятки людей, чтобы их встретить.

Сегодня член президиума Координационного совета и глава стачкома МТЗ Сергей Дылевский вышел на свободу, сообщает onliner.by.

С самого утра у СИЗО в Жодино собралось несколько десятков человек — люди пришли, чтобы встретить своих близких или поддержать освобожденных активистов. Сергея отпустили около 10:30 утра. Его встретили объятиями.

Активист вышел из ворот СИЗО, обнял ребенка и тут же уехал. Мужчина выглядел хорошо, улыбался.

Напомним, Дылевского осудили по пресловутой статье 23.34 Кодекса об административных правонарушениях («Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий»).

Также на свободу вышла Валерия Уласик — дочь редактора tut.by, в квартире которой 8 сентября проходил обыск.

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